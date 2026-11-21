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Madrid, 21 nov (EFE).- El tenista Rafael Nadal declaró que va a "seguir por muchos años" en el Real Madrid para "que las cosas sigan siendo como son", durante la Asamblea General Extraordinaria del Real Madrid, celebrada este sábado, en la que los socios aprobaron su incorporación como miembro a la Junta Directiva.

"El Real Madrid es una marca global. Para cada persona que lo representa, la responsabilidad es infinita. La asumo con total humildad y la máxima ilusión de poder aportar lo que pueda para seguir haciendo de este club el mejor del mundo. Voy a seguir por muchos años y voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son, un club de éxito. Muchísimas gracias a todos y ¡hala Madrid!", añadió el tenista.

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Rafael Nadal había estado presente en la Asamblea y, desde el comienzo, ocupó un lugar central en la mesa de la Junta Directiva, una petición que realizó Florentino Pérez a los socios antes incluso de que estos aprobaran su nombramiento.

El pasado 4 de noviembre, el club había anunciado su intención de someter a votación en la Asamblea la entrada en la Junta Directiva de Rafa Nadal, socio número 67.778 y socio de honor de la entidad. Su incorporación fue aprobada en la Asamblea General Extraordinaria con 1.704 votos a favor, 5 abstenciones y 4 votos en contra. Además, fue aclamado por los socios presentes en la sala.

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Primero se dirigió personalmente a Florentino Pérez: "Cuando me nombraste socio de honor, ya me hizo una ilusión tremenda. Hoy es un paso más. Es una gran responsabilidad. El Real Madrid me ha acompañado toda mi vida, se transmite de padres a hijos, y el Real Madrid une. Es una grandísima ilusión y una gran satisfacción".

El mandatario le había dedicado antes unas palabras: "Es un día muy especial para nuestro club y para mí. Todos conocemos la extraordinaria dimensión de Rafael Nadal. Ha conseguido convertirse en una leyenda admirada y respetada en todos los rincones del mundo. Su grandeza va mucho más allá de sus éxitos. Ha sabido ganarse el respeto y el cariño de millones de personas por su manera de ser y su compromiso con los valores que hacen grande al deporte".

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"Rafael Nadal es uno de los nuestros, socio de honor, siente estos colores y siempre ha expresado con orgullo su madridismo. Su incorporación significa que una de las grandes leyendas del deporte quiere compartir con nosotros la responsabilidad y el orgullo de trabajar por el futuro del Real Madrid. Su presencia nos ayudará a seguir construyendo el Real Madrid que queremos para las próximas generaciones, manteniendo nuestra identidad, principios y ambición. Este club es tu casa y estoy seguro de que seguiremos compartiendo momentos de orgullo y de ilusión", terminó el presidente. EFE