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Girona, 21 nov (EFE).- El técnico del Girona, Quique Álvarez, ha avisado este sábado en rueda de prensa que el Eibar, siguiente rival, es "un equipo muy peligroso por su carácter y su identidad".

El entrenador rojiblanco ha afirmado que el Eibar atraviesa una racha "rara" porque tuvo una dinámica muy buena al inicio de temporada, cuando era un equipo que "defendía mucho más bajo y jugaba más al contraataque, y ahora, que es un equipo "más valiente", no consigue ganar.

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"Es un equipo que compite muy bien de las dos formas. Tiene jugadores en el centro del campo arriba con mucha calidad técnica y no ha perdido lo que siempre ha sido el Eibar: un equipo que cuando puede es muy vertical y hace mucho daño", ha destacado.

Quique Álvarez ha añadido que el Girona, cuarto, no está "en una mala posición", pero ha admitido que "podríamos estar mejor" y que debe intentar acercarse "un poquito más a los de arriba".

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En este sentido, ha reconocido que el equipo debe ser "un poquito más consistente" y "encontrar un punto competitivo de más en partidos igualados".

"El equipo ha dado un buen nivel contra el Almería, el Castellón o el Mallorca y no ha sido inferior, pero los resultados no han sido buenos. Cuando pasa varias veces es que falta algo. Quizás es agresividad ofensiva sobre todo cuando tenemos momentos buenos o concentración", ha dicho.

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El técnico gallego ha detallado que el equipo debe "interpretar mejor los momentos de partido" y entender que "es una liga muy competida y, cuando estás mejor, debes tener la agresividad de ir a por ellos". EFE

asm/jpd