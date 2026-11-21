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Granada, 21 nov (EFE).- Un juzgado en funciones de guardia de Granada ha ordenado este sábado el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, del hombre de 37 años detenido después de disparar en octubre a su expareja, a la que no podía acercarse, y a la hermana de ella.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la plaza numero 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada ha decretado su entrada en la cárcel acusado de los delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y quebrantamiento de la medida cautelar de no acercarse a la víctima.

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Además, este juzgado se inhibirá en uno de Violencia de Género por la naturaleza de los delitos, ya que el arrestado atacó a su expareja, de la que tenía en vigor una orden de alejamiento.

Su detención tuvo lugar durante la madrugada de ayer en una operación en la que también ha sido detenida una familiar, una mujer de 60 años acusada de delitos de coacciones y encubrimiento.

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Los hechos se produjeron sobre las 23:30 horas del pasado 23 de octubre en el distrito Norte de Granada y las víctimas, que recibieron impactos de bala en el pecho y el abdomen, se han recuperado de sus lesiones.

El detenido tenía en el momento de los hechos una orden de alejamiento en vigor hacia su expareja, pese a lo que accedió a la vivienda donde se encontraban ambas mujeres para efectuar los disparos y huir. EFE

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