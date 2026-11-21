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Fermín Cabanillas

Huelva, 21 nov (EFE).- El periodista y director de cine Manolo Bellido ha destacado la importancia de conocer historias como la que cuenta su película, ‘Back in time!’, que muestra cómo la Costa del Sol fue el centro del resurgir rock europeo, hasta el punto de que “en los años 50, los extranjeros sabían dónde estaba Torremolinos, pero no dónde estaba España”.

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Codirigida por Manuel Bellido y Sigfrid Monleón, reúne a una veintena de músicos, pintores, escritores, periodistas y empresarios que cambiaron el destino de sus vidas y de Torremolinos a principios de la década de los años sesenta.

La película se ha proyectado fuera de concurso en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde Bellido ha explicado a EFE que retrata a personas que “convirtieron este lugar de la Costa del Sol, entonces incipiente, en un verdadero yacimiento de la cultura del rock en plena dictadura franquista”.

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Estrenada en el Festival de Málaga 2026, se hizo con el primer premio del Get Back! Music Doc Fest de Madrid y ha pasado por Barcelona (Festival IN-EDIT), Sevilla (Festival de Cine Europeo) y Almería (Festival Internacional de Cine)

“La fabulosa vida nocturna de Torremolinos”

Nacido en Montilla (Córdoba) y afincado desde hace muchos años en Torremolinos, Bellido se puso al frente del proyecto tras jubilarse en Canal Sur, donde fue durante muchos años el responsable de contar las crónicas de distintos festivales de cine.

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Ahora, afronta el reto de contar por primera vez “la fabulosa vida nocturna de Torremolinos”, donde, proporcionalmente, “había más locales, salas de fiesta, discotecas y hoteles donde los músicos podían tocar en directo que en Barcelona o en Madrid”.

Para Bellido, “Torremolinos no ha reivindicado suficientemente su naturaleza de yacimiento del rock en España”, y asegura que todo el rock europeo se fijaba en este rincón de la costa andaluza.

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El proyecto es “un homenaje a aquella generación cosmopolita que se asentó en Torremolinos para tener su propia vida dentro de una libertad vigilada”, y todo ello en el marco de una sociedad “reprimida que empezaba a cambiar, aunque muy lentamente”.

Artistas de toda índole con el rock como nexo

Entre sus protagonistas figuran Teddy Bautista (Los Ídolos, Los Canarios), Félix Arribas (Los Silver; Los Pekenikes), Ángel y Diego Ruiz Geniz (Storm), Adolfo Rodriguez (Los Íberos; Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán), Carlos Jaime (Los Rocking Boys), Pepe Sánchez, El Saxo (Gong), Rafael Olaegui (Los Soñadores), el pintor Lars Pranger, la pintora Madeleine Edberg, el periodista Manolo J., el empresario Manuel Ruiz y Remi Fernández Campoy, propietaria de Discos Mi-Sol.

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"Torremolinos fue el primer lugar de España donde hubo una guitarra eléctrica", rememora Bellido, que indica que, como sucedió en Morón de la Frontera (Sevilla) o Rota (Cádiz), fueron lugares donde la música norteamericana llegó antes que a ningún sitio, en las maletas de los militares que venían a sus bases.

Se estrenó el pasado marzo en el Festival de Málaga y recibió el primer premio en el Get Back! Music Doc Fest, en Madrid, compitiendo frente a obras de renombre como 'Hasta que me quede sin voz', protagonizada por Leiva, 'Hombre bala', con Mikel Erentxun, y 'Serás Farruquito'. EFE

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(Foto)

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