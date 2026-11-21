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Cabezón de la Sal (Cantabria), 21 nov (EFE).- El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reivindicado este sábado en Cantabria el papel del Frente Amplio como "el voto determinante" para hacer posible un gobierno de progreso y evitar que el PP y Vox puedan gobernar en España.

Maillo, que ha visitado el mercado de Cabezón de la Sal y ha participado en un acto electoral en esta localidad cántabra, ha defendido que su espacio político representa "la izquierda que se remanga", con capacidad para transformar el país desde las instituciones mediante leyes y conquistas sociales.

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"El Frente Amplio es la valentía en las instituciones", ha afirmado Maíllo, quien ha puesto como ejemplo los avances en materia laboral, salarial y de vivienda.

Maíllo ha asegurado también que el debate a cuatro que se celebrará el próximo jueves será "determinante" y ha recordado que una parte del electorado decide su voto durante los últimos días de campaña e incluso en el momento de acudir a las urnas.

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También ha cuestionado la proliferación de encuestas y seguimientos electorales durante la campaña y ha asegurado que su formación afronta la última semana con el objetivo de sumar apoyos.

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