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Redacción deportes, 21 nov (EFE).-El Mundial de Moto2 afronta este domingo una carrera decisiva en el Gran Premio de Portugal, con Manu González e Izan Guevara como protagonistas de una lucha por el título que puede quedar resuelta en el circuito de Portimao.

El piloto madrileño llega como líder de la clasificación general, con 13,5 puntos de ventaja sobre su único rival con opciones matemáticas, pero la sesión de clasificación ha complicado sus aspiraciones de sentenciar el campeonato.

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González, del Liqui Moly Dynavolt Intact GP, partirá desde la décima posición de la parrilla después de marcar el décimo mejor tiempo en la Q2 (1:41.154). En cambio, Guevara, natural de Palma de Mallorca, consiguió la tercera plaza con un registro de 1:40.751 y saldrá desde la primera fila.

El australiano Senna Agius logró la pole position, por delante del español Daniel Holgado.

La diferencia en la parrilla obliga al madrileño a realizar una carrera de remontada y a estar pendiente del resultado de su adversario. Las cuentas son claras: González necesita sumar al menos 12 puntos más que Guevara para proclamarse campeón del mundo en Portugal y llegar a la última cita de Valencia con una ventaja matemáticamente insalvable.

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Las posibilidades para conquistar la corona pasan por cuatro combinaciones. Si consigue la victoria, le bastará con que Guevara termine cuarto o peor. Si acaba segundo, necesitará que su rival no supere la octava posición; si es tercero, que el mallorquín termine duodécimo o más atrás. Incluso podría proclamarse campeón con un cuarto puesto, siempre que Guevara finalice decimoquinto o fuera de los puntos.

El madrileño afronta esta primera oportunidad después de una temporada muy regular, en la que ha conseguido cinco victorias y diez podios. Su ventaja en la clasificación se amplió en el Gran Premio de Qatar, donde terminó sexto y aprovechó el abandono de Guevara por problemas mecánicos para establecer una renta de 13,5 puntos

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Por su parte, Guevara llega a Portimão dispuesto a prolongar la pelea hasta la última carrera. El piloto balear ha recortado una importante distancia durante la segunda parte del campeonato y su tercera posición en la clasificación le permite afrontar la prueba con una oportunidad para presionar al líder desde los primeros metros.

Si González termina quinto o más atrás, no podrá cerrar el campeonato este domingo. Tampoco le bastará con mantener su actual diferencia si Guevara consigue reducirla en menos de 12 puntos. En ese escenario, el título se decidiría en Valencia, última cita del calendario. El madrileño tiene la primera oportunidad de proclamarse campeón, pero deberá combinar una buena remontada con un resultado favorable de su principal rival. EFE

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