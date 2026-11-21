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Málaga, 21 nov (EFE).- Las agrupaciones de hermandades y cofradías de Semana Santa de las capitales andaluzas y de Jerez de la Frontera (Cádiz) han acordado con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) abrir un diálogo sobre la posible aplicación de un canon por la interpretación de marchas procesionales.

Los presidentes de los Consejos, Agrupaciones y Federaciones de Hermandades y Cofradías de Andalucía han explicado en un comunicado que ese es el resultado de un primer encuentro y han agradecido a la SGAE su disposición a escuchar sus planteamientos.

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Las cofradías remitirán a la SGAE un escrito con las cuestiones que siguen pendientes de aclarar como el alcance del posible canon, los criterios para su aplicación y las consecuencias que podría tener para las hermandades.

Han expresado su "reconocimiento y admiración por la labor de los compositores de marchas procesionales" y han destacado que su obra forma parte del patrimonio musical de esta manifestación religiosa, a cuya conservación y difusión -precisan- contribuyen las cofradías.

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Han añadido que comprenden el interés de los compositores en el reconocimiento y protección de los derechos derivados de sus creaciones y mantienen su voluntad de avanzar en el diálogo desde el respeto mutuo.

Por su parte, la SGAE ha indicado que se ha producido un primer acercamiento formal entre ambas partes, "desde el respeto a sus distintas responsabilidades y sensibilidades, en torno a una manifestación artística profundamente arraigada en la identidad cultural de Andalucía".

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Para el director de la SGAE en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, José Lucas Chaves, es "fundamental el papel cultural de las distintas hermandades y agrupaciones cofrades en la difusión y promoción de los autores procesionales" y considera que su entidad y las hermandades son un "binomio esencial" para el desarrollo de la obra de este colectivo.

Insiste en que la SGAE, como entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, tiene la misión de cuidar y proteger los derechos de los autores de su repertorio, contribuyendo a que reciban la remuneración que les corresponde por la utilización de sus obras.

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La defensa de estos creadores es también uno de los objetivos de la Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional (Musapro), constituida en 2025 y que reúne a más de 125 compositores, herederos y estudiosos. EFE