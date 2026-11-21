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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 21 nov (EFE).- Este domingo se cumplen 125 años del nacimiento de Joaquín Rodrigo (Sagunto, Valencia, 1901-Madrid, 1999), uno de los compositores más importantes del siglo XX, capaz de alumbrar una obra de fama mundial como el 'Concierto de Aranjuez' mientras atravesaba las fracturas políticas del siglo XX y se sobreponía a los obstáculos de la ceguera y la depresión.

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Esta fortaleza del maestro para luchar contra la adversidad y triunfar es uno de los aspectos que destaca en una entrevista con EFE el catedrático de Musicología en la Universidad Complutense de Madrid Javier Suárez-Pajares, que acaba de publicar junto a Walter Aaron Clark la monumental biografía: 'Una luz en la oscuridad. La música y la vida de Joaquín Rodrigo' (Taurus), de 648 páginas.

En ella devuelven a Joaquín Rodrigo la amplitud que el éxito masivo del 'Concierto de Aranjuez' ocultó: la de un creador de lenguaje propio, formado entre la tradición española y la modernidad europea (aunque él acabó por decantarse por la primera).

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Como explica Suárez-Pajares, el verdadero éxito de este concierto para guitarra llegó cuando la melodía principal de su segundo movimiento llegó al jazz en una versión de Miles Davis, y a la canción melódica a partir de la versión 'Aranjuez, mon amour' de Richard Anthony.

En esos mundos, "masivos en comparación con el de la música clásica" es donde logró abrirse paso desde la España más aislada. "Por supuesto que Rodrigo fue consciente en vida del éxito que tuvo esta obra y de cómo arrinconaba al resto de su producción, pero en ningún momento renegó de ella porque era una hija predilecta de su imaginación" de la que estaba "particularmente orgulloso", dice el autor.

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Un compositor al que a menudo se ha tratado de explicar a través de circunstancias personales como su ceguera o las frecuentes depresiones que padeció en su larga vida, unas reducciones que los autores rechazan.

"Si hay alguien que haya demostrado que, a pesar de ser ciego, se puede ser un gran compositor, ese fue Rodrigo", remarca al respecto el catedrático, para quien es "forzado pretender" que en su obra haya rasgos específicos derivados de su ceguera.

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A su juicio, con una técnica "asombrosa", un proceso creativo "muy bien organizado", una inventiva "fértil" y una inteligencia "muy precisa", Rodrigo no fue un "compositor ciego que hizo lo que pudo dentro de sus limitaciones", sino "un compositor, sin más, que hizo exactamente lo que quiso y lo hizo muy bien y con éxito".

Sobre el asunto de las depresiones, "es un hecho que las crisis que tuvo, muy posiblemente a lo largo de toda su vida, relacionadas con la ciclotimia o con alguna forma de trastorno bipolar, le incapacitaban para componer música" durante esos episodios.

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Pero, según sus análisis, el maestro trataba de superar esos momentos terribles sin utilizarlos como materia creativa. Solo hay una obra muy temprana en la que representó lo que sería la desolación absoluta de un momento de depresión: la 'Berceuse d’automne para piano' compuesta en 1923. "Nunca más la música de Rodrigo volvería a tocar el humor abisal de esta pieza", remarca Suárez-Pajares.

Respecto al momento histórico, a juicio de Suárez-Pajares se ha hecho una "exageración tendenciosa" de la "supuesta relación" del músico con el régimen de Franco, que "ha condicionado, sin duda, su recepción en la actualidad y no para bien", reconoce.

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"Este libro explora exhaustivamente la documentación sobre estas relaciones y, en consecuencia, permite responder aquí que Rodrigo se relacionó con el franquismo lo menos posible para una persona que, viviendo en Madrid desde 1939, alcanzó una enorme relevancia cultural dentro y fuera de España", sostiene en la entrevista.

El hecho de convertirse en el músico más importante de la España de los años 40 y 50 "deriva exclusivamente de la calidad de sus obras y, en ningún caso, de los apoyos oficiales que recibió, que no fueron tantos como los que tuvieron otros compositores de su entorno", enfatiza al respecto.

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De hecho, subraya, el aparato de propaganda diplomática franquista "utilizó la proyección internacional de la música de Rodrigo para dar una imagen aseada de una realidad que tenía poco de normal" en el contexto político occidental.

Por todo ello, preguntado si considera que España está en deuda con Joaquín Rodrigo responde: "Absolutamente sí", con ejemplos como que una obra cumbre de la música española del siglo XX como el poema sinfónico 'Ausencias de Dulcinea' sobre textos del Quijote, no tenga una presencia habitual en las programaciones de orquestas y salas de concierto.

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"Es una muestra inequívoca de falta de sensibilidad, criterio y conocimiento elemental del patrimonio musical de este país", concluye el autor, que confía en que su libro sirva para recuperar a un compositor tan célebre y a la vez tan desconocido. EFE