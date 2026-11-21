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Murcia, 21 nov (EFE).- Una embarcación con 47 personas migrantes a bordo, entre ellas una mujer y siete menores, ha sido interceptada esta madrugada a 21,87 millas náuticas al sureste de Monte Cenizas, en la costa de la Región de Murcia.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, la embarcación sospechosa fue detectada a las 01:45 horas. Tras su localización, se ha activado el protocolo habitual, que contempla la monitorización de su trayectoria y el despliegue de un dispositivo para interceptarla y localizar a sus ocupantes.

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Uno de los hombres estaba herido y ha sido trasladado al Hospital Santa Lucía, donde es valorado por el equipo médico para determinar el alcance de las lesiones que presenta en el costado.

Todas las personas localizadas han sido puestas a disposición de la Policía Nacional, que se encarga de realizar las actuaciones correspondientes. Asimismo, se iniciarán los respectivos expedientes de devolución, según ha señalado la Delegación del Gobierno. EFE

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