Guardar

Almería, 21 nov (EFE).- El entrenador del Almería, Xavi García Pimienta, advirtió sobre la visita este lunes de su equipo, líder de LaLiga Hypermotion, al Ceuta, colista de la categoría, que "el que mire solamente la clasificación" del rival puede "confundirse", ya que es "un equipo propositivo" y que desde la llegada de su nuevo técnico, Sergio Lobera, apuesta por tener el balón.

Por ello, el barcelonés dijo este sábado en rueda de prensa que el partido en el Alfonso Murube, que cerrará la decimoquinta jornada en Segunda, "va a ser muy exigente" y subrayó respecto al actual liderato del Almería que "queda muchísima Liga por delante, dos tercios de campeonato", con lo que deben mantener la "humildad", la identidad como equipo y la "exigencia".

PUBLICIDAD

El preparador del conjunto almeriense rechazó que el puesto de colista que ocupa el rival pueda servir como referencia y pidió "la máxima concentración" a sus jugadores, y "cuando vas a un campo como el del Ceuta, todavía mucho más", recalcó, porque además, con Lobera en el banquillo, ya se ha visto que es "un equipo que propone, con laterales altos y que quiere el balón".

"Por lo tanto, tenemos que tener la máxima exigencia, la máxima humildad, plantear el partido con toda la concentración del mundo, con toda, porque, si no, es imposible que ganemos ahí", afirmó García Pimienta, que valoró el rendimiento ofrecido por el Ceuta en Tenerife, donde "hizo muy buenos minutos y estuvo muy bien en el partido", a pesar de que perdió 2-0.

PUBLICIDAD

Al referirse a las dificultades que puede plantear el encuentro y a la posibilidad de que el Ceuta imponga su ritmo, el técnico catalán insistió en la necesidad de que el Almería mantenga su identidad. "Lo que me preocupa es que seamos nosotros. Que realmente seamos capaces de adaptarnos al partido que nos vamos a encontrar allí", indicó.

Añadió que el conjunto caballa "seguro que va a ser un equipo intenso", aunque "al mismo tiempo también le gusta tener el balón", por lo que apeló a ganarle en esa batalla de la posesión y a que sus jugadores sean "ambiciosos" y sepan "llevar el partido en cada momento a lo que más" les "interese".

PUBLICIDAD

"Tenemos que salir con toda la ambición, con toda la intensidad y con toda la mentalidad ganadora, porque si no, no vamos a ganar seguro", aseveró. EFE

jmt/cc/ism