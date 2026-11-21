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El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado este sábado 21 que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explica "perfectamente" por qué hay que votar a la formación andalucista de izquierdas, tras hacer alusión a sus comentarios en un mitin en relación a los andaluces.

García, que comenzó su discurso enumerando las provincias andaluzas en un mitin en el Teatro de La Chumbera de Granada junto a la candidata al Congreso por Granada, María Alcantud, y la diputada por Granada, Inma Manzano, se dirigió a la presidenta de la Comunidad de Madrid apostillando que al pueblo andaluz y a la clase andaluza "se le respeta". "A la derecha y a la extrema derecha lo que más les duele es Adelante Andalucía. Lo que más les molesta a la señora Ayuso es el andalucismo. Si os molesta el andalucismo, pues lo vais a tener en el Congreso de los Diputados".

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"A la derecha y a la extrema derecha les molesta Andalucía porque les molesta la clase trabajadora", ha proseguido el portavoz de Adelante Andalucía, mientras que se refirió en concreto a las declaraciones de Ayuso afirmando que están "orgullosos de ser garrapateros". "Estamos orgullosos de la Andalucía trabajadora, de la Andalucía obrera, de la Andalucía garrapatera".

En esta línea, el líder de Adelante Andalucía ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está "calladito y asintiendo". "Qué vergüenza. Nosotros, cuando alguien insulta a Andalucía, les mandamos a callar. Esta es la diferencia entre usted y Adelante", ha añadido.

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En relación con los comicios electorales del 29 de noviembre, García ha considerado que "estamos ante una campaña histórica, la más importante de nuestras vidas", al tiempo de asegurar que a las derechas se les para con el andalucismo. A las derechas se les para con la izquierda que no se arrodilla. A las derechas se les para con la bandera andaluza".

Al hilo, el portavoz ha asegurado que el voto útil en las ocho provincias "se llama Adelante Andalucía". "Estamos orgullosos de las ocho provincias. Aquí, sí". En suma, ha apostillado que "tras explicar el programa y nuestros argumentos" a la gente hay que cuestionarle "¿Te cae mal Ayuso? Pues vota lo que más le jode a Ayuso".

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