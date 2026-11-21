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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este sábado contra el exceso de euforia que recorre el partido tras el 'cara a cara' contra Pedro Sánchez, en el que los 'populares' consideran que su candidato "vapuleó" al jefe del Ejecutivo. Tras asegurar que la "victoria emocional" de ese debate no basta y es necesaria la "victoria electoral", ha pedido "no fiarse" de las encuestas ni del ambiente porque, según ha recalcado, "son capaces de todo" y "heridos son todavía más peligrosos".

Así se ha pronunciado Feijóo en un mitin en una abarrotada plaza de toros de Valencia, donde el PP ha completado el aforo con 12.000 personas, según fuentes del partido. Allí, ha compartido escenario con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de la ciudad y candidata número uno al Congreso por Valencia, María José Catalá, y el presidente del PP de Valencia, Vicente Mompó.

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El líder del PP ha reconocido que "para mucha gente" el 'cara a cara' del jueves fue una "gran victoria emocional", sobre todo para la gente que se ha sentido "abandonada", "abusada" o "robada", pero ha pedido "culminarlo" el día 29 de noviembre en las urnas.

Así, ha recalcado que "no hay nada hecho" y aún falta votar el día de las elecciones. "Los españoles merecíamos una alegría pero insisto, no nos precipitemos porque no hay nada que celebrar. Por eso, ni una sonrisa de más ni un minuto de relajación. No os fiéis de las encuestas, no nos fiéis del ambiente. Los conocemos, son capaces de todo y heridos son todavía más peligrosos", ha avisado.

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EN EL CARA A CARA SE ENFRENTARON DOS MANERAS DE ENTENDER LA VIDA

Feijóo ha relatado que el jueves no entró solo en ese plató de la Academia de Televisión para el 'cara a cara' con Sánchez y que sintió los mensajes, las llamadas y lo que la gente le había dicho en la calle días antes. "'Alberto, dile lo que pensamos. Sentí a millones de personas detrás y lo último que pensé antes de entrar fue en esas personas", ha reconocido, para agradecer el apoyo recibido antes y después de ese duelo televisivo.

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"¿Y quién ganó el debate?", ha preguntado a los asistentes a la plaza de toros. Sin embargo, ha dicho que no le corresponde decirlo, máxime cuando llevan "ocho años de un Gobierno que les dice lo que tienen pensar". "Y yo no voy a hacer lo mismo", ha exclamado.

A su entender, en ese 'cara a cara' entre Sánchez y él "no se enfrentaron dos personas" sino que "se enfrentaron dos maneras de entender la política, el Gobierno e, incluso, vida". "Se enfrentaron la mentira y la verdad; la corrupción y la honestidad; la incompetencia y la gestión; los silencios y las respuestas; la soberbia y el servicio; el 'yo' y el 'nosotros'; en definitiva, el pasado que ha sufrido España y el futuro que ilusiona construir", ha resaltado.

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"LAS OREJAS SE CORTAN AL FINAL"

Feijóo, que ha admitido que "probablemente" este sea el "acto más masivo" de la campaña para las elecciones de noviembre, ha querido usar un símil taurino: "Después de 30 años en el ruedo, muchas tardes y más de una cornada, tengo el hambre de un novillero. Vamos a por todas, vamos a ganar y vamos a cambiar nuestro país", ha proclamado.

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El jefe de la oposición ha insistido en que no hay que confiarse y, recurriendo a literatura taurina de nuevo, ha indicado que en "el paseíllo no se gana nada" porque "las orejas se cortan al final, y el final es el 29 de noviembre", ha enfatizado.

Por eso, ha emplazado a los asistentes al mitin a "multiplicarse por diez", apelando al "vecino que duda", al amigo que dice que "no va a votar", al familiar que "votó socialista y que hoy siente vergüenza". "Que no nos encuentren celebrando, que nos encuentren trabajando", ha dicho.

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"No basta con la victoria emocional del jueves. Vamos a por la victoria electoral el domingo. Esto ha sido un entrenamiento, ahora nos queda el partido", ha manifestado el presidente del PP, interrumpido en varias ocasiones por las ovaciones del público.

PIDE EL VOTO A LOS QUE QUIEREN UN PRESIDENTE DECENTE

A renglón seguido, ha pedido el voto a quienes "quieren un presidente decente y un Gobierno que sirva a los españoles", a quienes están "hartos de mentirosos compulsivos" y a quienes consideran "inadmisible un presidente rodeado de corrupción". En este punto, ha prometido que con él "no habrá impunidad para nadie" y que "jamás" indultará a un político acusado por corrupción.

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También ha pedido el voto por un Gobierno que proteja las fornteras y por una inmigración "legal", "ordenada" y "respetuosa" con la convivencia, las creencias y el modo de vida en España, con "las mujeres y con los homosexuales". Además, ha reclamado el voto a emprendedores, autónomos, trabajadores, agricultores, ganaderos, pescadores y afectados por la Ley de Costas.

Feijóo ha solicitado además el voto para las mujeres, una apelación que ha hecho por primera vez en campaña electoral, aludiendo a "los machistas" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Prohibidos los machistas incompetentes y corruptos de estos ocho años de sanchismo", ha aseverado, logrando que muchos de los asistentes se pusieran en pie.

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Según Feijóo, hay que perseguir la violencia machista hasta erradicarla. "Y eso empieza por un Gobierno que respete a las mujeres, no como han hecho ellos. Mujeres tratadas como mercancía por los ministros. Leyes chapuceras que soltaron a violadores.

Pulseras antimaltrato que no funcionan", ha relatado.

Asimismo, ha pedido el voto para una educación pública "con resultados" y para una sanidad pública "con médicos". Y para un tren que no meta miedo, hombre, que no meta miedo, por favor", ha asegurado, para añadir que él quiere una España que vuelva a funcionar.

VUELTA AL RUEDO JUNTO A LLORCA, CATALÁ Y MOMPÓ

Feijóo ha elegido para este mitin en pleno ecuador de campaña el coso valenciano, símbolo de las grandes mayorías absolutas del Partido Popular, con el objetivo de hacer una demostración de fuerza electoral a ocho días de la cita con las urnas.

Los asistentes le han coreado 'presidente, presidente', 'oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa' o 'Alberto vas a ganar'. "¡Cómo no os voy a querer! Mirad esta plaza, mirad lo que habéis hecho. Llena, hasta la bandera, llena de gente con ganas, con ganas de cambiar España", ha proclamado el presidente del PP.

Antes de arrancar los discursos, Feijóo se ha dado una vuelta al ruedo, dándose un baño de masas saludando a los asistentes y haciéndose selfies. Al acto se han acercado varios miembros del comité de dirección, como el secretario general del partido, Miguel Tellado, y varios vicesecretarios: Alberto Nadal, Juan Bravo o Carmen Fúnez. También han asistido la portavoz en el Senado, Alicia García, o el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, el valenciano, Esteban González Pons.

LA PLAZA DE TOROS, ESCENARIO EMBLEMÁTICO PARA EL PP

Este recinto taurino es escenario emblemático para los 'populares' --que la definen como un "talismán"-- durante las últimas décadas, especialmente durante los gobiernos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Rita Barberá. En su discurso, Catalá ha tenido un recuerdo para Barberá, recordando que el próximo lunes hará 10 años de su muerte.

La última vez que el PP se dio cita en esta plaza de toros fue el 21 de mayo de 2023, en mitad de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Feijóo estuvo entonces arropado por el candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la candidata a la Alcaldía de la ciudad, María José Catalá.

El viernes serán los afiliados y simpatizantes de Vox los que se acercarán al coso valenciano, ya que los de Santiago Abascal han elegido este recinto taurino para el mitin de cierre que pondrá el broche final a la campaña electoral.