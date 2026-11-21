Guardar

València, 21 nov (EFE).- El festival Medusa de Cullera (Valencia) ha ganado el premio al Mejor Festival Internacional en los Heavent Fesetival Awards 2026, en la categoría para festivales con capacidad diaria superior a 30.000 personas, y suma una nominación a los Europan Festival Awards.

El anuncio se realizó durante Heavent París, celebrado del 17 al 19 de noviembre en Paris Expo Porte de Versailles, donde el festival defendió su candidatura ante un jurado compuesto por representantes de patrocinadores, asociaciones e instituciones vinculadas al sector de los eventos, ha informado el Festival en un comunicado.

PUBLICIDAD

El CEO de Medusa Festival, Andreu Piqueras, ha asegurado que ha sido una "sorpresa enorme" para ellos "recibir la nominación a unos premios tan prestigiosos y reconocidos a nivel europeo, y después, tener la suerte de llevarnos el galardón en París".

Así ha resumido Piqueras la emoción de un equipo que acaba de ver cómo su proyecto, nacido en Cullera, recibe un reconocimiento que confirma lo que ya era una realidad: Medusa es el festival más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo.

PUBLICIDAD

Piqueras no esconde que detrás del galardón hay mucho más que cifras. "Cuando empezamos con Medusa, nunca imaginamos que aquel sueño pudiera llegar tan lejos", recuerda y añade: "ver cómo un proyecto que nació con tanta ilusión en Cullera ha conseguido crecer hasta recibir este reconocimiento internacional es algo que nos llena de orgullo y emoción".

La última edición celebrada en Cullera reunió a 185.000 asistentes, y el sábado se registró el mayor número de público simultáneo, con 56.000 personas dentro del recinto.

PUBLICIDAD

Son cifras que sitúan a Medusa en la élite de los grandes eventos de música electrónica y que ponen a prueba, año tras año, la capacidad organizativa de una localidad de la Ribera Baixa que ha sabido estar a la altura.

Para elegir a los ganadores, el jurado tiene en cuenta siete aspectos de cada candidatura: la responsabilidad social, la producción y logística, la programación, el impacto mediático y económico en el territorio y en los patrocinadores, los servicios al público, la presencia de marcas y la innovación y creatividad.

PUBLICIDAD

El reconocimiento de París se suma a la nominación de Medusa como Mejor Festival en los Vicious Music Awards, los European Festival Awards, cuya gala se celebrará próximamente. EFE