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Portimao (Portugal), 21 nov (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) se ha adjudicado la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Portugal de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Portimao y el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) no ha conseguido matemáticamente el título mundial al irse por los suelos en la curva siete, a dos vueltas del final.

Tras Marco Bezzecchi, en el podio, acabaron Raúl Fernández (Aprilia) y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26). EFE

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