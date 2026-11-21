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Madrid, 21 nov (EFE).- Arnaut Danjuma, delantero neerlandés del Valencia, abandonó este sábado la concentración de su equipo, minutos antes de jugar contra el Rayo Vallecano, debido al fallecimiento de su padre, según informó el club valencianista.

"El Valencia CF lucirá hoy brazalete negro y guardará un minuto de silencio en memoria del padre de nuestro jugador Arnaut Danjuma . Nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño al jugador y su familia. Descanse en paz", informó el club.

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Danjuma lleva disputados esta temporada doce partidos de Liga y suma 928 minutos. EFE