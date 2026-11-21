Madrid, 21 nov (EFE).- Arnaut Danjuma, delantero neerlandés del Valencia, abandonó este sábado la concentración de su equipo, minutos antes de jugar contra el Rayo Vallecano, debido al fallecimiento de su padre, según informó el club valencianista.
"El Valencia CF lucirá hoy brazalete negro y guardará un minuto de silencio en memoria del padre de nuestro jugador Arnaut Danjuma . Nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño al jugador y su familia. Descanse en paz", informó el club.
PUBLICIDAD
Danjuma lleva disputados esta temporada doce partidos de Liga y suma 928 minutos. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La Justicia otorga la custodia compartida a un padre que se mudó de México a España para estar cerca de sus hijos
La Audiencia de Pontevedra revocó el fallo inicial tras valorar el cambio de residencia del progenitor y estableció turnos semanales para el cuidado de los menores
Un oso pardo de más de 600 kilos se hace viral por dar un abrazo a su cuidador mientras intentaba medirlo
Se trata de Tom, un ejemplar nacido en un circo de Rusia y criado desde cachorro por el entrenador Pavel Vyakin, que hoy triunfa como estrella en redes sociales
Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3
Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
Elecciones generales 29-N, en directo | Sánchez pide “votar con fuerza” por “los pensionistas, las mujeres, la educación pública, los migrantes y la paz”
A una semana de los comicios, las encuestas recortan la distancia entre el PSOE y el PP, que sin embargo seguiría en condiciones de sumar una mayoría absoluta con Vox
Rafa Nadal se posiciona como posible líder futuro del Real Madrid en una asamblea en la que Florentino Pérez lo sienta a su derecha: ha salido ovacionado
El histórico tenista, socio de honor desde 2011, ha sido elegido nuevo miembro de la Junta Directiva con el 99,5% de los votos
MÁS NOTICIAS