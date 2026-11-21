Guardar

Peguera (Calvià), 21 nov (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha criticado este sábado que algunas comunidades, en referencia a las gobernadas por el PP, estén utilizando el "récord de recaudación" en España para bajar impuestos en lugar de reforzar servicios públicos esenciales.

Lo ha destacado en un acto celebrado en la localidad mallorquina de Peguera (Calvià), acompañado de la presidenta del Congreso y candidata socialista por Baleares, Francina Armengol, donde ha señalado que existen "dos modelos muy distintos", y qué solo hay que ver a quién están bajando los impuestos las comunidades del PP.

PUBLICIDAD

"Este récord de recaudación se está traduciendo en bajadas de impuestos: ¿A quién? ¿A qué figuras? ¿Cuál es la alternativa? Reforzar la sanidad, la educación pública", ha manifestado Cuerpo.

De hecho, ha remarcado que los impuestos rebajados en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha son el de sucesiones, donaciones o patrimonio, entre otros.

PUBLICIDAD

Además, Cuerpo ha advertido que en algunos territorios, ante las elevadas listas de espera en sanidad motivadas por la falta de recursos públicos, muchos ciudadanos están "teniendo que acudir a hacerse un seguro privado".

"Esta espiral está pasando, esto es más viejo que el hambre: adelgazar el estado del bienestar y que los servicios públicos estén peor provistos", ha indicado.

PUBLICIDAD

También se ha referido a la crisis de vivienda, puesto que ha cuestionado la propuesta del PP de construir un millón de inmuebles para hacer frente a la emergencia habitacional. "¿Cómo las vamos a construir?", se ha preguntado.

Cuerpo ha señalado que parte de las causas de la falta de vivienda son la escasa mano de obra, la falta de financiación de nuevas promociones y que la demanda haya crecido a un ritmo superior a la construcción de nuevos inmuebles.

PUBLICIDAD

Además, ha asegurado que, mientras el Gobierno ha trabajado para aliviar estas causas, se está incentivando la construcción de vivienda sostenible para engrosar un parque público que no tenga "fecha de caducidad".

También ha puesto en valor el decreto ley de vivienda aprobado por el Gobierno, que permite prorrogar contratos durante dos años, lo que se traduce en mayor "estabilidad" y "ahorro", sin que esto se haga "a costa de los pequeños propietarios", que también se ven beneficiados.

PUBLICIDAD

Sobre las pensiones, ha lanzado "un mensaje de tranquilidad" a las personas mayores ante la "incertidumbre" del modelo en esta materia que propone la derecha y que, a su juicio, no está claro.

"Por un lado dicen una cosa, por otro que es insostenible y por otro que lo quieren privatizar", ha manifestado Cuerpo, que ha recordado que el portavoz económico de Vox, José María Figadero, afirmó que quería "un sistema mixto". EFE

PUBLICIDAD

(Foto)