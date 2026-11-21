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Palencia, 21 nov (EFE).- El eurodiputado y jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha reclamado este sábado en Palencia un cambio radical en las políticas económicas e industriales y ha defendido un Plan Nacional de Reindustrialización para frenar la despoblación y recuperar el empleo.

En declaraciones a los medios durante un acto de la campaña del 29N, Buxadé ha responsabilizado al "fanatismo climático", al Pacto Verde Europeo y a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en la pérdida de capacidad industrial.

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"La desindustrialización y la despoblación tienen unos responsables y unos culpables. Esos culpables están en Bruselas y esos culpables están en el Gobierno de la nación", ha asegurado.

El eurodiputado ha alertado sobre el impacto directo en la industria del automóvil en la provincia, al recordar que España pierde 400.000 vehículos de producción cada año -"como si cerrásemos una fábrica completa cada año desde hace cinco"- y ha perdido 12.000 puestos de trabajo en el sector.

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También ha criticado que el 16 por ciento de los vehículos que se compran en España son chinos, "construidos en China con empleo chino".

Frente a esta situación, Buxadé ha vinculado la reindustrialización a un plan de retorno voluntario para los españoles que han tenido que emigrar al extranjero por falta de oportunidades, remarcando que "si no hay empleo, no hay repoblación" y asegurando que "se puede recuperar la prosperidad". EFE

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