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Ibiza, 21 nov (EFE).- El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este sábado en un mitin en Ibiza que su partido va a levantar "las alfombras" cuando llegue al Gobierno y que sabe que su formación va "a encontrar muchos escándalos".

Sémper, que ha protagonizado el acto central de campaña del PP de Ibiza, una comida con un millar de simpatizantes, ha asegurado que el 29 de noviembre los españoles se juegan "superar esta vergüenza permanente en la que se ha convertido la política española".

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El número tres de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo ha advertido que, cuando ellos empiecen a levantar "alfombras", muchos "pasarán por el juzgado, que a nadie le quepa ninguna duda".

"Nos jugamos cerrar una etapa infame, en la que el escándalo de hoy tapa el de ayer y en la que el valor de la palabra dada de los políticos de los gobernantes ya no sirve para nada", ha asegurado.

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Ha advertido que quedan "8 días importantísimos" y que, aunque "es verdad que la ola del cambio y la esperanza que va creciendo", todavía no es suficiente.

"Tenemos que convencer a mucha más gente todavía", ha señalado para referirse a quienes "han confiado en otros partidos políticos", a quienes "ven con vergüenza lo que ha hecho el PSOE" y a quienes "ven a Vox como un partido incapaz de resolver los problemas que tiene España".

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"Les decimos a unos y a otros no hablamos votantes, hablamos a personas y les decimos sumaros al cambio", ha reivindicado.

El acto ha contado también con la presidenta balear, Marga Prohens, con el cabeza de lista por Baleares, José Vicente Marí, y con la candidata al Senado, Carmen Ferrer, además de numerosos los representantes del PP de Ibiza y de las islas.

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EFE

la/si/jlg

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