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Cartagena, 21 nov (EFE).- El presidente del Fútbol Club Cartagena, Alejandro Arribas, señaló este sábado: "No pararé hasta que el Cartagena sea un club estable y saneado".

Respondió así al comunicado que la plantilla, técnicos y los empleados de la entidad lanzaron denunciando que se les adeudan casi tres mensualidades y no tienen el material necesario ni los servicios médicos precisos para desempeñar su labor.

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El máximo dirigente envió un mensaje: "Por mi parte no va a quedar y no pararé hasta conseguir un club estable y saneado".

Arribas trasladó su "comprensión y solidaridad" con los afectados y dijo que es "plenamente consciente de las dificultades que los retrasos en el cobro de las nóminas generan en el día a día, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el personal y familiar".

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Además, expresó su "reconocimiento y agradecimiento" a ellos y dijo que desde su llegada al club comprobó "el compromiso, la implicación y el esfuerzo" que los profesionales muestran en el día, "incluso en circunstancias que no son, ni mucho menos, fáciles".

Arribas recordó que cuando relevó en el cargo a Francisco Belmonte -eso se produjo después de las respectivas negociaciones el pasado mes de enero-, se encontró "una situación económica y estructural extraordinariamente complicada, prácticamente crítica" y que, desde entonces, están "trabajando intensamente para revertirla, recuperar la estabilidad y construir un proyecto sólido y sostenible".

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"Es cierto que la recuperación está siendo más lenta de lo que a mí me gustaría y de lo que desearía pero hay que recordar que hace sólo diez meses recogimos al club en la UVI, próximo a la desaparición, consecuencia de la gestión económica como herencia de la directiva anterior. A pesar de ello, poco a poco vamos avanzando y superando dificultades", manifestó el empresario madrileño, exfutbolista profesional.

En relación con los retrasos salariales, tal y como he venido comunicando a internamente durante las últimas semanas a la plantilla, están "muy próximos a resolver la totalidad de las cantidades pendientes de todos los trabajadores". "Somos conscientes de la importancia y la urgencia de esta cuestión, y sigue siendo nuestra máxima prioridad", añadió.

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En todo caso, Arribas no vio con buenos ojos el comunicado de los jugadores difundido a través de la AFE: "Quiero manifestar, desde el máximo respeto, mi discrepancia con el hecho de que el comunicado emitido por la primera plantilla se haya presentado en nombre de la totalidad de los empleados del club, cuando algunos de ellos me han trasladado su sorpresa por no tener conocimiento previo de su existencia y, menos aún, de su contenido y redacción".

"Considero importante que estas cuestiones se aclaren, porque el respeto y la transparencia deben estar presentes también en nuestra forma de comunicarnos", manifestó.

"Es un momento en el que debemos apelar, más que nunca, a la unidad. Así lo hemos hecho hasta ahora y así debemos seguir haciéndolo. Tenemos por delante un camino importante, un proyecto que es de todos y en el que todos somos necesarios", comentó con el equipo peleando por estar en la zona de promoción de ascenso a Segunda División dentro del grupo 2 de Primera RFEF.

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"Por mi parte no va a quedar y no pararé hasta conseguir un club estable y saneado", dejó claro.

El máximo dirigente, quien incidió en "hacer del FC Cartagena un club del que se sienta orgullosa nuestra ciudad y toda la comarca", reconoció que deben "defender juntos nuestros valores, hacer crecer a nuestro Efesé, recuperar la ilusión y conseguir que cada vez seamos más los que disfrutemos del Cartagonova".

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En ese objetivo hizo partícipe a la afición, especialmente a la grada de animación, destacando su "fidelidad y trabajo constante".

"Tenemos que cuidar ese sentimiento, fortalecer nuestros vínculos con la afición y conseguir que cada vez más cartageneros y vecinos de nuestra comarca sientan este club como algo propio", declaró. EFE

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