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Pamplona, 21 nov (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha pedido dar "un paso al frente” ante el Málaga, necesitando a "todos” sus futbolistas ante el cuadro andaluz.

El técnico ha destacado, en rueda de prensa, la importancia del encuentro de mañana ante el Málaga y la necesidad de que el equipo siga dando pasos adelante: “Mi labor es conseguir que el equipo mejore y siga creciendo. El partido de mañana es muy, muy importante”.

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Sobre el regreso de Aimar Oroz tras su lesión, ha reconocido que es una gran noticia para el equipo: “Es una gran noticia que nos pueda ayudar. Se abre un nuevo escenario con Aimar. Es parte de la solución, pero necesitamos a todos y debemos dar un paso al frente mañana”.

Además, ha puesto en valor lo que aporta el centrocampista al juego del equipo: “El equipo gana continuidad, superioridad y fluidez. Aimar sabe orientar muy bien el juego, es un futbolista muy completo y lo necesitamos. Ganamos mucho con su presencia”.

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En cuanto al rival, ha advertido de la dificultad del encuentro y ha destacado las virtudes del conjunto malagueño: “Es un equipo que hace muchas cosas bien. En las últimas jornadas ha cambiado de estructura y no será un partido sencillo, para nada. Respetamos mucho al Málaga. Si tiene el balón, vamos a sufrir y tenemos que llevar el partido a nuestro terreno para tener más opciones de ganar”.

También ha apelado al apoyo de El Sadar para intentar conseguir los tres puntos: “Espero al Sadar de siempre, el que nunca defrauda. El del último día, que nos ayudó muchísimo contra el Athletic. Ojalá podamos brindarles una victoria mañana”.

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Por último, ha insistido en la importancia de seguir mejorando en todos los aspectos: “Tenemos que intentar que el equipo siga creciendo a todos los niveles”. EFE

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