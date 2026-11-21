21/11/2026 La candidata del PP al Congreso Cayetana Álvarez de Toledo y el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, participan en un foro abierto en Málaga POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA MÁLAGA PP

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La candidata número dos del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este sábado que el "objetivo" es "derribar el muro con las urnas, con los votos, masivamente en el PP", para "dar una gran victoria a España, para que pierda" el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, "para que se vaya a su casa y para que recuperemos la decencia, la convivencia y la esperanza".

Además, ha insistido en que van a conseguir "derrotar" a Sánchez, del que ha dicho que "sabe que no puede ganar, que no va a ganar, hace trampas" y "lo que quiere es que pierda el PP, él alcanzarnos y a partir de ahí decir 'ni tan mal la noche electoral, ahí me quedo empotrado en mi escaño a envenenar la vida pública'", por lo que ha considerado "imprescindible una victoria ancha, fuerte y poderosa del PP". "Somos quienes podemos llevar a Sánchez no solamente a la oposición, sino a su casa".

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Tras reivindicar la "gran historia" del PP, ha afirmado que es el partido que "va a sacar a este país adelante y, además, tenemos a un líder político extraordinario", Alberto Núñez Feijóo, "la fuerza de la razón que España necesita".

Así lo ha señalado en Málaga en un foro abierto junto con el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, en el que también ha participado la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

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Durante el acto, Bendodo ha cuestionado a Álvarez de Toledo sobre por qué es importante el cambio en España y ha respondido que "estas elecciones son las más decisivas desde que tenemos democracia, desde el 78; aquí nos jugamos entre recuperar la decencia en nuestra nación y, por tanto, poder reconstruirla o seguir en una espiral de delincuencia y decadencia", ha señalado.

Al respecto, ha agregado que estas elecciones "nos interpelan mucho más allá de las siglas o incluso de las ideologías", ya que el 29N "vamos a fijar el listón moral de la vida pública".

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A juicio de la dirigente 'popular' "estos ocho años van a ser recordados como la era de la indecencia, que tiene unos hitos: cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos y mafias". Es más, ha añadido que "se ha pulverizado la moral pública más elemental, el suelo que compartimos la inmensa mayoría y que entendemos que tiene que ser decente", ha dicho Álvarez de Toledo, quien ha cuestionado, entre otros, "si es decente atacar, acosar, linchar a los jueces que investigan a tu familia, a tu partido, a tu gobierno".

"Lo grave de la indecencia no es simplemente que sea indecente, el problema es que la indecencia tiene consecuencias", ya que "genera decadencia, es decir, ruina, es decir, incluso, muerte", asegurando que lo que pasó en los accidentes ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba) "no es casualidad, es resultado de tener al frente del Gobierno a unos cleptócratas que roban lo público al servicio personal, que convierten al Ministerio de Transporte nada menos que en el epicentro del saqueo socialista".

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"REVOLUCIÓN DE LA DECENCIA EN ESPAÑA"

Por ello, ha señalado que "lo primero que tenemos que hacer es una revolución de la decencia en España, recuperar el prestigio de nuestras instituciones a través de una dignificación de la política, que se puede conseguir".

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"Tenemos que recuperar para la política lo mejor de la sociedad, los más inteligentes, los más íntegros, los mejores", ha dicho Álvarez de Toledo, que ha señalado que "vamos a conseguir derrotar a Sánchez para dar a España una gran victoria, para recuperar la decencia, la convivencia y la esperanza".

Por otro lado, sobre los "problemas" generados por Sánchez, la candidata del PP al Congreso ha dicho que "lo primero" que harán "es una auditoría general y ver qué han hecho con el dinero de los españoles", "elegir a las mejores personas para esos equipos", y "ocuparnos de la seguridad de los trenes".

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"RECUPERAR LA INTELIGENCIA, LA NACIÓN Y LA CONVIVENCIA"

Más allá de lo urgente "de este imprescindible proyecto de reconstrucción nacional", también ha aludido a la recuperación de "la inteligencia para la política y como valor en la sociedad, recuperar la nación y recuperar la convivencia".

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En relación con la inteligencia, ha indicado que "no solo moralmente, la izquierda española está intelectualmente arrasada" y ha añadido que "la izquierda ha sustituido el debate intelectual por el espectáculo, las ideas por el bailongo, y la ambición intelectual por una cochambre sentimental".

"Esa izquierda que debatía sobre Sartre y sobre Camus ha acabado jaleando las confesiones folclóricas de Sánchez en una revista del corazón" y, a su juicio, eso significa "que ninguna persona de izquierdas que hoy tenga un mínimo respeto intelectual por sí mismo, puede realmente votar al PSOE sin morirse de vergüenza", además de que "también quiere decir otra cosa que les va a doler todavía más profundamente y es que hoy la inteligencia y la ética está en la derecha, está en el PP".

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Sobre la nación, ha recordado su reciente visita a Ceuta y se ha reafirmado en que "hay que llamar a las cosas por su nombre. Eso fue una invasión, una invasión híbrida pero que todavía perdura y no podemos permitir que Marruecos invada nuestro país". "Ceuta es España, Ceuta no se negocia, la soberanía nacional no se negocia", ha dicho.

Además, ha agregado que "tenemos que devolver a todos los que han entrado, también los niños" porque "no podemos aceptar desde el punto de vista humanitario que se utilice a menores de edad como arietes para derribar una frontera". De igual modo, ha abogado por "blindar la frontera".

También sobre la nación ha recordado las "tres grandes agresiones a la unidad nacional" y ha advertido de que el PSOE "no solamente ha renunciado a la inteligencia, no solamente ha renunciado a la decencia, también ha renunciado a la defensa de la Nación. Es decir, a nuestra libertad y a nuestra igualdad como ciudadanos ante la ley".

Por último, sobre la convivencia, Álvarez de Toledo ha dicho que Sánchez lo que ha hecho es "intentar enfrentarnos a unos españoles con otros" y ha asegurado que "la estrategia de la polarización ha fracasado". "Vamos a preservar la paz civil y vamos a reconstruir la convivencia entre españoles", ha abundado.

Por otro lado, ha criticado que Sánchez es "populista de manual" y ha señalado que el populismo "lo que hace es quebrar moralmente un país". Además, ha dicho que "a Sánchez le quedan pocas estrategias de aquí a las elecciones", aludiendo a "fraude, miedo, odio, y violencia".

Al hilo, ha criticado que "Sánchez ha legitimado la violencia política en España" y ha subrayado que "no tenemos miedo. Ante su intimidación, nuestra absoluta firmeza. Si tienen la intención, como la tienen y están ensayando, de incendiar las calles de España si ganamos las elecciones, apagaremos el fuego con absoluta determinación y con absoluta claridad".

"Haremos una cosa muy importante, primero, es afirmar lo obvio, que no hay libertad sin orden, ni orden sin autoridad", ha explicado, y, segundo, ha continuado, "vamos a hacer otra cosa muy importante que es decirle a nuestros jóvenes que tienen también sus referentes" nombrando Jon Echevarría: "Hay una juventud que no se resigna a vivir en un país dividido, degradado y decadente", ha señalado.