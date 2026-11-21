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Vitoria, 21 nov (EFE).- Ángel Pérez, con un gol y una asistencia, y Lucas Boyé, con un gol tras fallar un penalti y otra asistencia, y Denis Suárez con otro tanto, recuperaron la sonrisa del Deportivo Alavés, que superó con contundencia por 3-1 al Deportivo A Coruña y volvió a ganar ocho jornadas después.

Los locales se adelantaron a los dos minutos y los gallegos, sin tirar a portería, igualaron antes del descanso con un gol en propia puerta de Nahuel Tenaglia. Lucas Boyé puso el 2-1 tras errar una pena máxima y Denis sentenció en la recta final. EFE

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