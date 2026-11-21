Vitoria, 21 nov (EFE).- Ángel Pérez, con un gol y una asistencia, y Lucas Boyé, con un gol tras fallar un penalti y otra asistencia, y Denis Suárez con otro tanto, recuperaron la sonrisa del Deportivo Alavés, que superó con contundencia por 3-1 al Deportivo A Coruña y volvió a ganar ocho jornadas después.
Los locales se adelantaron a los dos minutos y los gallegos, sin tirar a portería, igualaron antes del descanso con un gol en propia puerta de Nahuel Tenaglia. Lucas Boyé puso el 2-1 tras errar una pena máxima y Denis sentenció en la recta final. EFE
PUBLICIDAD
jd-fc
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Quién es quién en ‘Amanecer en la cosecha’, la nueva precuela de ‘Los juegos del hambre’ ambientada 24 años antes de la historia de Katniss y Peeta
Joseph Zada y Mckenna Grace encabezan el reparto de la nueva cinta que se estrena en cines este viernes 20 de noviembre
Marc Márquez cae a dos vueltas del final y mantiene con vida a Jorge Martín en la lucha por el título tras la sprint del GP de Portugal
El líder del campeonato rodaba tercero cuando perdió el control de su Ducati mientras que el quinto puesto del madrileño aplaza la definición
Elecciones generales 29-N, en directo | Sánchez pide “votar con fuerza” por “los pensionistas, las mujeres, la educación pública, los migrantes y la paz”
A una semana de los comicios, las encuestas recortan la distancia entre el PSOE y el PP, que sin embargo seguiría en condiciones de sumar una mayoría absoluta con Vox
La Justicia otorga la custodia compartida a un padre que se mudó de México a España para estar cerca de sus hijos
La Audiencia de Pontevedra revocó el fallo inicial tras valorar el cambio de residencia del progenitor y estableció turnos semanales para el cuidado de los menores
Un oso pardo de más de 600 kilos se hace viral por dar un abrazo a su cuidador mientras intentaba medirlo
Se trata de Tom, un ejemplar nacido en un circo de Rusia y criado desde cachorro por el entrenador Pavel Vyakin, que hoy triunfa como estrella en redes sociales
MÁS NOTICIAS