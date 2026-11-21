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Sabadell (Barcelona), 21 nov (EFE).- El Sabadell rescató un punto y frenó la racha de seis victorias consecutivas en la Liga Hypermotion del Granada, en un encuentro en el que el conjunto arlequinado fue superior pero no logró convertir sus ocasiones en goles (1-1).

A pesar de sumar seis partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Liga Hypermotion, los locales no se arrugaron y dispusieron de oportunidades para conseguir los tres puntos, pero el VAR, por partida doble, y un gran Alberto Flores lo impidieron.

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El equipo andaluz, por su parte, supo resistir en sus peores momentos y aprovechó las escasas ocasiones de las que dispuso para llevarse un punto que terminó dando por bueno.

Desde el comienzo, el Granada mostró sus intenciones de llevar el peso del partido. Ya en el primer minuto, Rodelas pudo inaugurar el marcador, pero golpeó mal el esférico y no logró encontrar portería.

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Los visitantes, con la confianza por las nubes, presionaron la salida de balón de un Sabadell que se vio obligado a jugar en largo con poca precisión. Sin embargo, Yanis Rahmani se encargó de desatascar el ataque arlequinado. El propio Rahmani y Edgar, tras un error del portero visitante, Alberto Flores, tuvieron en sus botas el 1-0 antes de cumplir los diez minutos.

Poco a poco, el Sabadell se fue creciendo y encontró en su banda izquierda una vía para crear peligro. Los visitantes entraron en una fase de bloqueo, en la que apenas consiguieron jugar en campo rival y se vieron sometidos por los arlequinados.

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Con problemas para crear, los de Pacheta trataron de conectar con los jugadores de la medular (formada por Alemañ, Alcaraz y Gumbau) para pausar el ritmo del duelo, recuperar la posesión y defenderse con el balón.

La jugada polémica del partido llegó pasada la media hora de juego, cuando Edgar González anotó el 1-0. Sin embargo, el Granada reclamó mano de Óscar Sanz en la jugada anterior que impidió que Bamba se quedara solo contra Diego Fuoli.

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Tras cuatro minutos de revisión, Rafael Sánchez terminó anulando el tanto local y mostró cartulina amarilla a Sanz. Ninguno de los dos equipos terminó satisfecho con la decisión, pues unos pedían la concesión del gol y otros la expulsión del jugador del Sabadell.

A pesar de no alterar el marcador, la jugada cambió la dinámica del encuentro y permitió al Granada ponerse por delante justo antes del descanso. En la zona de tres cuartos, Jorge Pascual se hizo con un balón largo y avanzó hasta el interior del área. El jugador andaluz dio el pase de la muerte a Alemañ, que solo tuvo que empujar el esférico para anotar (0-1, min.43).

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En el tramo final del primer tiempo, que se alargó hasta el minuto 51, la tensión subió y el partido entró en una sucesión de faltas que ralentizaron el ritmo del juego.

Tras el paso por vestuarios, ninguno de los dos equipos fue capaz de hacerse con el control del choque y se sucedieron las ocasiones en ambas áreas.

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En el minuto 52, Diego Fuoli salvó a los suyos con una gran parada tras un disparo muy claro de Rodelas. En la siguiente jugada, Yanis Rahmani culminó un gran contraataque y marcó, pero la suerte no estaba del lado del cuadro arlequinado y el VAR señaló que Baena, asistente en la acción, se encontraba en posición antirreglamentaria.

Ese gol anulado fue un punto de inflexión positivo para el Sabadell, que con el paso de los minutos acechó con más insistencia la portería de Alberto Flores. En el ecuador del segundo tiempo, Edgar obligó a lucirse al guardameta andaluz en la salida de un córner y Alain Ribeiro cabeceó por encima del travesaño.

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Ante esta situación, Pacheta optó por poner más músculo en el centro del campo con Hormigo y Arnaiz. Con estas incorporaciones, el Granada ganó más metros y frenó el asedio local.

Sin embargo, en el minuto 78 llegó el premio a la insistencia del Sabadell. Yanis Rahmani se hizo con el balón en el vértice del área. Sin opciones de disparo, envió un centro-chut que el suplente Alain Ribeiro aprovechó para situar las tablas en el marcador.

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En el tramo final, el Sabadell aprovechó el empuje de la Nova Creu Alta para tratar de materializar la remontada ante un Granada que no impuso su ley en los segundos 45 minutos y se vio sometido por los locales.

La ocasión más clara la tuvo Alain Ribeiro, que remató de cabeza en la frontal del área pequeña y obligó a Flores a realizar una de las mejores paradas del encuentro. En los últimos instantes, el choque entró nuevamente en una fase de faltas, pero nadie consiguió aprovechar el balón parado para decidir el duelo a su favor.

- Ficha técnica:

1 . Sabadell: Fuoli; Sanz (Eneko, min.78), Kaiser (Codina, min.56), Edgar González, Genar Fornés, Priego; Ripoll (Ribeiro, min.66), Pere Pons, Owusu (López-Pinto, min.56); Rahmani y Baena.

1 . Granada: Flores; Sergio López, Juanjo Flores, Lama, Pampín; Alemañ (Jiménez, min.60), Alcaraz (Chinaza, min.84), Gumbau; Rodelas (Hormigo, min.68), Pascual (Arnaiz, min.68) y Bamba (Marqués, min.60).

Goles: 0-1, min.43: Pedro Alemañ. 1-1, min.78: Alain Ribeiro.

Árbitro: Rafael Sánchez. Mostró tarjeta amarilla a los locales Óscar Sanz (min.36), Pere Pons (min.47), Miki Codina (min.77) y Javi López-Pinto (min.91), y a los visitantes Rubén Alcaraz (min.31), Sergio Rodelas (min.49+), Mario Jiménez (min.70), Gerard Gumbau (min.87) y Chinaza Onouha (min.87).

Incidencias: partido de la jornada 15 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de la Nova Creu Alta ante 10.348 espectadores.

EFE

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pbl/ism