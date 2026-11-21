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Berlín, 21 nov (EFE).- Un gol de Felix Nmecha dio este sábado la victoria al Borussia Dortmund por 0-1 ante el Borussia Mönchengladbach y el liderato, tras el empate del Bayern el viernes contra el Colonia.

El partido entre el segundo clasificado y el último tenía un claro favorito, pero el Dortmund no logró imponer en el campo el dominio que se hubiera esperado.

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La primera acción de peligro la protagonizó el Gladbach en el minuto 2, cuando Sander probó un remate desde el borde del área tras un rebote en un saque de esquina. Después el Dortmund estuvo cerca del gol, las dos veces por medio de Nmecha, primero con un remate desde la media luna y luego con un cabezazo tras una falta lanzada por Julian Ryerson. En ambos casos, el meta Batz tuvo que enviar el balón a córner.

Pero el Gladbach también llegó y tuvo su mejor ocasión con un cabezazo de Hack, a centro de Scally, en el minuto 30. Antes el propio Scally había rematado de volea, ligeramente desviado, desde la frontal del área.

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El Gladbach no jugó completamente replegado e intentó detener los avances del Dortmund cerca de la linea central, ante un rival que buscaba abrir espacios por las bandas.

El partido llegó al descanso con empate a cero y el segundo tiempo empezó con una buena ocasión del Gladbach, en los pies de Hack a pase de Florian Neuhaus, pero luego el Dortmund se hizo más dominante, puso la pelota en la mitad contraria y empezó a presionar alto dificultando la salida rival.

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Las llegadas del Dortmund empezaron a hacerse más frecuentes, mientras que el Gladbacj tenía que concentrarse en defenderse y sólo se asomó al área contraria en contragolpes esporádicos.

El gol del Dortmund estaba en el aire y, aunque se demoró, llegó en el minuto 80, con un remate desde fuera del área de Nmecha tras un rebote.

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- Ficha técnica:

0 - Borussia Mönchengladbach: Batz; Sander, Diks, Chiarodia; Scally (Kuhn, 85), Uno (Nguefack, 46), Neuhaus, Castrop; Hacks (Herold, 74), Mohya; Machino (Lidberg, 75).

1 - Borussia Dortmund: Kobel; Gadou (Anton, 46), Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Jobe Bellingham (Veerman, 60), Svensson; Karetsas (Sabitzar, 72), Fabio Silva (Albert, 72), Beier.

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Gol: 0-1, min.80: Nmecha.

Árbitro: Robert Hartmann. Amonestó a Gadou, Uno y Diks.

Incidencias: partido de la décima jornada de la Bundesliga alemana disputado en el Borussia Park. EFE