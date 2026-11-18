Turín (Italia), 18 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz afirmó este miércoles después de vencer al ruso Daniil Medvedev que pese a sentir "un pequeño problema en los isquiotibiales", no le preocupa "mucho" y no cree que sea algo "importante", pero que lo valorará con su equipo y su fisioterapeuta durante el próximo día y medio.
"He notado un poco la molestia, no voy a mentir. Por desgracia, estaba jugando muy bien y, de repente, he sentido un pequeño problema en los isquiotibiales. Aunque creo que no es nada importante. He podido seguir jugando a un muy buen nivel desde ese momento hasta el final del partido", dijo en rueda de prensa.
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"He intentado mantener la calma, no moverme de una forma demasiado agresiva, por así decirlo, y concentrarme en ser agresivo y en mis golpes en todo momento. Así que ahora mismo me encuentro bien. Lo valoraremos con mi equipo y con mi fisioterapeuta, pero creo que el resto del día y mañana van a ser muy importantes para ver cómo evoluciona", explicó.
Alcaraz, que se mide el viernes con el italiano Flavio Cobolli, pidió la pausa médica cuando ganaba de forma contundente 6-2, 2-1 al mostrar molestias musculares, motivo por el que fue vendado.
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"La verdad que estaba jugando un grandísimo tenis, me estaba sintiendo súper, súper cómodo, con mucha confianza. De repente ese pequeño problema, que me ha entrado en el isquio (...) He jugado con mucha tranquilidad después de eso, muy concentrado sobre todo en mis tiros, en los juegos de resto intentar ser lo más agresivo posible", subrayó.
"No me preocupa mucho. Al final yo confío en mi equipo, tengo un día y medio por delante que va a ser importante. Vamos a ver estos días, pero realmente yo creo que voy a poder estar a un buen nivel en el siguiente partido", recalcó.
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El tenista de El Palmar afirmó que el hecho de haber afrontado situaciones similares, en referencia a la lesión que atravesó este año, le dio "la experiencia" para poder lidiar y saber cómo hacer las cosas "tanto en el partido como fuera de él".
"Hemos hecho las cosas muy bien ese tiempo y yo sabía que iba a volver bien, pero la sensación propia sabía que iba a ser buena y que iba a ser muy positiva, y que el nivel iba a volver", manifestó.
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Sobre el partido de hoy, en el que cosechó once victorias consecutivas, Alcaraz apostilló que intentará alargar la racha "lo máximo" que pueda, pero que en algún momento se cortará.
"Cada vez que entro a pista pienso en que van a haber problemas, en que no voy a jugar bien. Pienso que eso se puede dar, lo cual me permite estar en un estado de alerta para cuando, si ese momento llega, poder afrontarlo de una manera correcta. Pero de momento la verdad que las cosas están yendo muy bien, estoy entrenando súper concentrado y súper bien. Vamos a intentar que eso no pare", concluyó. EFE
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