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Madrid, 17 nov (EFE).- En el quinto día de campaña, Pedro Sánchez (PSOE) da un mitin en Albacete, Alberto Núñez Feijóo (PP) va a Gipuzkoa a apoyar a su candidato Jon Echevarría tras ser agredido, Santiago Abascal (Vox) sigue en Canarias en plena crisis migratoria y Ada Colau (Frente Amplio) es entrevistada en un pódcast "irreverente" y LGTBIQ+.

Los candidatos se encuentran inmersos en distintos escenarios de la geografía española para hablar de los problemas consideran prioritarios para España, con una tarde en la que nuevamente vuelven los formatos interactivos como la entrevista a Colau en el pódcast "Bombificadas", de la artista Samantha Hudson y la periodista María Barrier.

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-PSOE: El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, participa en un mitin en Albacete por la tarde, con un único acto en el día.

-PP: El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, viaja por la mañana a Gipuzkoa para apoyar al candidato de su partido Jon Echeverría tras la agresión que sufrió el pasado sábado en Hernani por el lanzamiento de botellas, petardos y huevos; posteriormente va a un mitin en Bilbao y por la tarde protagoniza otro en Logroño.

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-Frente Amplio: La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, participa por la mañana en un desayuno informativo y por la noche en el citado pódcast, en el que se abordan temas de actualidad, identidad, género y entretenimiento con un tono, según el propio programa, "ácido, irónico e irreverente".

-Vox: El líder de Vox, Santiago Abascal, sigue en Canarias por la crisis migratoria en El Hierro y desde Lanzarote atiende a mediodía a la prensa para luego ofrecer un mitin a las 20:00 horas en Gran Canaria.

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-Junts: La cabeza de lista de Junts al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, participa en el ciclo de ruedas de prensa con los candidatos catalanes que organiza EFE y en un acto de campaña en Tàrrega.

-ERC: El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, participa en un desayuno informativo organizado por Barcelona Tribuna con el título "Por una Esquerra centrada en los problemas, no en la pureza", mientras que el presidente del partido, Oriol Junqueras, atiende a mediodía a los medios desde Barcelona para explicar propuestas en el ámbito de la industria y por la tarde ofrece un mitin en Girona.

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-Podemos: La candidata de Podemos, Irene Montero, presenta el programa electoral de su formación junto a candidatos como Tito Morano y el exsecretario de Organización de los morados Pablo Echenique.

-PNV: La cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia, Idoia Sagastizabal, interviene en un mitin en Basauri (Bizkaia).

-EH Bildu: Celebra un acto electoral en Durango (Bizkaia) en el que intervienen su secretario general, Arnaldo Otegi, y el cabeza de lista por Bizkaia al Congreso, Oskar Matute.

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-BNG: El candidato del BNG al Congreso, Néstor Rego, se reúne con entidades y organizaciones en defensa del gallego y por la tarde acompaña a alcaldes del partido para reclamar la finalización de las obras en la A-54 y mejora de la seguridad en la N-547.EFE