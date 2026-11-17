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Madrid, 17 nov (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid de baloncesto, afirmó en rueda de prensa que, en la situación actual, preferiría que sus jugadores no acudieran con sus selecciones nacionales a las siguientes ventanas FIBA, si bien entiende que lo hagan.

"Yo me lo miro desde mi punto de vista, como hace todo el mundo. Como hacen las federaciones, como hacen las ligas nacionales, como hacen las ligas internacionales, como hace la Euroliga. Todo el mundo se lo mira desde su punto de vista. Si yo solo me lo miro desde el punto de vista como entrenador del Madrid, no estoy a favor de que un jugador se vaya a jugar un partido a Colombia, luego un partido a Chile... Gracia no me hace, porque los jugadores están muy exigidos físicamente, jugamos muchísimos partidos, la temporada es muy larga... no me gusta", dijo.

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"Pero claro, si me lo miro desde mi punto de vista. Yo sé que los jugadores están motivados por ir con sus equipos nacionales, les hace ilusión y quieren ir, y también esto lo entiendo. Y luego las selecciones tienen entrenadores que quieren ganar. A muchos los conozco porque son compañeros de trabajo y, si yo estuviera en su lugar, pues también entendería que quisieran tener a los mejores jugadores posibles y nosotros tenemos muchos muy buenos. Preferiría que no fueran, pero entiendo que vayan. Nos adaptamos y ya está, y cruzamos los dedos para que no se lesionen", añadió antes de medirse este miércoles al Besiktas en la Euroliga.

Martínez reflexionó también sobre la búsqueda de una identidad como equipo: "Construir una identidad es muy laborioso, cuesta mucho, hace falta muchísimo esfuerzo, hace falta muchísima persistencia, muchísima mentalidad positiva. Luego, cuando ya tienes creada la identidad, es más fácil. Yo creo que si seguimos todos juntos, aunque luego cambies jugadores, cuando ya está puesta la identidad, todo es más fácil, todo el mundo lo entiende mejor, los jugadores se lo transmiten los unos a los otros, a los nuevos que vengan. Estamos en el proceso porque es muy difícil".

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"Es mucho más fácil decir 'vamos a tener una identidad y vamos a jugar de una manera determinada' que conseguirlo, y para conseguirlo hace falta primero tiempo, y luego voluntad. Yo estoy muy contento de la voluntad, y el tiempo, pues es el que es. Yo creo que estamos en una buena línea de conseguir la identidad que queremos, pero todavía nos falta. Y es normal que nos falte, no es una crítica para el equipo. Somos el Madrid, tenemos la máxima exigencia posible y yo estoy contento de cómo estamos, pero creo que todavía nos falta", agregó.

Sobre Eli John Ndiaye, que ha vuelto tras estar cedido los primeros meses del curso en el Joventut de Badalona, indicó que ha llegado "con la máxima motivación" y que "va a ayudar" aunque tenga "un rol diferente" al del club del que viene.

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Asimismo, se refirió a otro jugador, el argentino Facundo Campazzo, y a su lesión: "Los servicios médicos están haciendo todo lo posible para que el jugador se recupere lo antes posible, pero también somos cautos porque lo que no quieren los servicios médicos, con muy buen criterio, es forzar una situación y que el jugador recaiga a una lesión más grave.

Por otro lado, habló acerca del posible desembarco de la NBA Europa y aclaró que tiene dos opiniones, una como entrenador del Real Madrid y otra como aficionado. De la primera señaló que se adapta a lo que el club decida y que competirán donde les digan "con la mejor de las mentalidades y haciendo el mejor trabajo posible".

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"Sí que creo que el Real Madrid es un club con un historial impresionante y tiene que estar en las mejores competiciones que haya, por historia, por potencial, por afición, por ciudad. Estoy seguro que nuestros dirigentes tomarán las mejores decisiones posibles y que el Madrid estará en el mejor sitio posible", agregó.

En cuanto a la segunda idea, expresó: "A mí me gusta la Euroliga, la verdad. Creo que es una competición que lleva ya muchísimos años, tiene una gran tradición, creo que está muy bien organizada. No sé, a lo mejor la que venga también es muy buena, pero la Euroliga me parece una liga muy sólida y que ya lleva muchísimos años a un nivel muy alto". EFE

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