El fósil de Santalla presentado por Francisco Arias, representante de la Asociación Montes Aquilianos. (GEOBIERZO)

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Clasificar restos fósiles no siempre ofrece respuestas inmediatas, especialmente cuando los hallazgos son fragmentarios y faltan especies comparables. De ahí la importancia de que se haya descubierto que el cráneo y la mandíbula hallados en 1970 en una cantera de Santalla del Bierzo (León) pertenecen a un rinoceronte del género Brachydiceratherium, que habitó la cuenca de El Bierzo hace más de 20 millones de años. El ejemplar constituye, además, el primer fósil de un gran mamífero documentado en la zona.

La investigación, a cargo de Juan Carlos Gutiérrez-Marco, investigador de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), y Óscar Sanisidro, de la Universidad de Alcalá, describe por primera vez estos fósiles del Mioceno temprano, un período comprendido entre hace 23 y 16 millones de años. La Universidad Complutense de Madrid informó, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que la investigación fue publicada en la revista científica Geologica Acta.

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“Los restos estudiados son morfológicamente equivalentes a los de Brachydiceratherium del Mioceno temprano europeo hallados en Bühler (Suiza) y Saulcet (Francia), por lo que se asignan a ese género. El espécimen no solo representa el primer macrovertebrado de la cuenca del Bierzo, sino también uno de los registros de rinocerontes más occidentales y septentrionales del Mioceno en la península ibérica”, explican los autores de la investigación. El hallazgo en Santalla del Bierzo también aporta datos sobre las migraciones de rinocerontes teleocerátinos en Europa occidental.

Fue el periodista e historiador ponferradino Ignacio Fidalgo Piensos quien encontró los restos en 1970 en una pequeña cantera de arcillas, hoy abandonada, junto al mirador El Balcón del Bierzo. Años después, Gutiérrez-Marco los identificó como restos de rinoceronte. Tras la muerte de Fidalgo Piensos, su hija cedió el material para su preparación y análisis.

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El ejemplar perteneció a un rinoceronte adulto, como evidencia el fuerte desgaste de sus dientes. Conserva parte del hocico, el paladar con ambas series dentales superiores y un fragmento de la mandíbula. La textura rugosa de los huesos nasales apunta a que, si tuvo cuerno en el extremo del hocico, fue de tamaño reducido.

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Una especie aún por precisar

La comparación con los principales grupos de rinocerontes europeos del Mioceno ha permitido atribuir el fósil a Brachydiceratherium, un género de teleoceratinos: rinocerontes extintos, de patas cortas y cuerpo robusto. La dentadura y la estructura del cráneo guardan semejanzas con los ejemplares más antiguos conocidos en yacimientos de Francia, como Saulcet y Gannat, y de Suiza, en Bühler.

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No obstante, el cráneo presenta una combinación de rasgos que no coincide con ninguna especie identificada hasta ahora. Por ese motivo, los investigadores lo clasificaron como una forma pendiente de determinar.

Hasta este descubrimiento, las variantes primitivas de Brachydiceratherium solo se conocían en Francia, Alemania y Suiza. El ejemplar de El Bierzo extiende hacia el noroeste de la península Ibérica el área de distribución de estos rinocerontes durante los primeros millones de años del Mioceno.

El fósil también aporta una referencia geológica para la Formación Santalla, una de las unidades arenosas más destacadas del relleno neógeno de la cuenca de El Bierzo. Su presencia confirma por primera vez una antigüedad correspondiente al Mioceno temprano, después de que estudios previos situaran la formación entre el Oligoceno tardío y el Mioceno a partir de comparaciones indirectas con otras unidades rocosas.

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(Con información de Europa Press)