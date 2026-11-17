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Murcia, 17 nov (EFE).- La Región de Murcia acogerá este 2026 un total de 75 rodajes de películas y series, como la que este martes ha comenzado a filmarse en la capital autonómica bajo la dirección de Joaquín Llamas, un 'thriller' policiaco que recrea la historia del conocido delincuente Ángel Suárez Flores, alias Casper.

Condenado a 89 años de prisión en 2015 por múltiples delitos de narcotráfico, secuestros, torturas y robos, Casper inició su carrera delictiva precisamente en la Región de Murcia, donde robó la cámara acorazada del Banco Popular de Yecla en la nochebuena de 1998.

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La recreación de aquel robo, para el que se empleó una taladradora industrial con punta de diamante, se va a rodar en las instalaciones del periódico La Verdad de Murcia, donde se han recreado también las dependencias de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, entre otros escenarios.

El rodaje de la miniserie, de tres capítulos de 70 minutos de duración, pasará también en las próximas dos semanas y media por localizaciones de Yecla, Cartagena y Ulea, desde donde se trasladará a Canarias, donde finalizará esta parte del trabajo, iniciado hace cinco semanas en Madrid.

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Íñigo Marcos, productor ejecutivo del proyecto, que tiene un presupuesto de 6 millones de euros, ha explicado a los periodistas durante una parada del rodaje que ha sido “un sueño cumplido” poder rodar la recreación de este robo en el lugar en el que sucedió, y ha puesto el foco en la industria local que se genera en torno a la grabación de series y películas.

En este caso, están trabajando en Murcia 90 profesionales, entre técnicos y artistas, y más de 200 figurantes.

La serie está protagonizada por los actores Roberto Álamo, que da vida a Casper, y Rodolfo Sancho, que interpreta el papel del inspector jefe de la Policía Nacional Pablo Losada, que dedicó buena parte de su carrera a perseguir al delincuente, fallecido en 2021, a los 61 años.

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En un breve contacto con los periodistas, Sancho ha asegurado que se siente “muy contento” de estar rodando en Murcia, una tierra que conoce desde su infancia ya que viajaba con frecuencia a La Manga del Mar Menor.

Junto a ellos, participan en la cinta Adriana Torrebejano, que interpreta a la inspectora Sara Román; Alain Hernández, en el papel de Sapo, colaborador de Casper, y Cristina Alcázar como Elvira Marcos.

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El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, que ha visitado tambiénel rodaje, ha recordado que el Gobierno regional ha hecho una firme apuesta por impulsar la industria cinematográfica en la comunidad autónoma, que este año va a acoger 75 rodajes de series y películas, un 50 por ciento más que en 2025. EFE

vv/bc/ros