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A Coruña, 17 nov (EFE).- La Junta General Ordinaria del Real Club Deportivo de A Coruña S.A.D aprobó este martes por unanimidad las cuentas de la temporada 2025-26, así como la renovación de su consejo de administración.

“Todos los acuerdos se han adoptado por una mayoría del 99,86% del capital y por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta”, destaca la entidad presidida por Juan Carlos Escotet en su comunicado de prensa.

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El ascenso a Primera División ha disparado el coste salarial de la plantilla por encima de los 19 millones de euros, mientras que el patrimonio neto del club alcanza una cifra récord tras pasar de 55,74 millones a algo más de 72 millones de euros.

Durante la Junta General Ordinaria se votó de forma independiente la reelección de cada uno de los cargos del consejo que habían vencido por el transcurso del plazo estatutario de 2 años: los consejeros Juan Carlos Escotet, Massimo Adalberto Benassi, Marta Fernández Currás y Benito Couceiro Naveira.

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También, por amplia mayoría, se renovó el consejo de administración del Deportivo, que seguirá presidido por Escotet y se reduce a seis después de la salida de José Vicente Fernández, y se aprobó la retribución de sus miembros. EFE

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