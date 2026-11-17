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Madrid, 17 nov (EFE).- LaLiga aseguró este martes que su proyecto LaLiga Impulso continúa plenamente vigente y que la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir su recurso de casación contra la anulación por la Audiencia Provincial de su acuerdo con el fondo de inversión CVC no se pronuncia sobre el fondo del asunto.

LaLiga aseguró que "la resolución no afecta a la validez ni a la vigencia del Proyecto LALIGA Impulso con CVC, aprobado posteriormente por la Asamblea General del 10 de diciembre de 2021" y que "frente a lo señalado en algunas informaciones el Tribunal Supremo no ha dictado una sentencia que confirme o ratifique los razonamientos de la Audiencia Provincial".

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"Las cuestiones de fondo de este proyecto se han abordado en un procedimiento judicial independiente, en el que la Audiencia Provincial de Madrid desestimó las pretensiones de los dos clubes demandantes, Real Madrid CF y Athletic Club, y confirmó la validez de los acuerdos adoptados", añadió en una nota informativa.

Para LaLiga, la providencia del Supremo se limita a cuestiones formales muy concretas y la Audiencia Provincial consideró que la Asamblea se convocó correctamente y que los defectos alegados por los demandantes no eran suficientes para invalidar el acuerdo, a la vez que concluyó que la información que puso a disposición de sus miembros fue completa y suficiente.

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Pese a esto, explicó que la Audiencia desestimó su recurso por un único motivo al considerar que "la incorporación de una aclaración sobre la no afectación de la operación a los clubes y SAD no adheridos suponía una modificación sustancial del orden del día que los asistentes no pudieron estudiar previamente, vulnerando así su derecho de información".

LaLiga insistió en que el Supremo no ha dictado sentencia firme y que su providencia "se limita a inadmitir el recurso de casación por no considerar suficientemente acreditado el interés casacional exigido, sin entrar a examinar las cuestiones de fondo planteadas por LaLiga".

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Según precisó, "la sentencia ha sido objeto de casación por el Real Madrid, estando pendiente de la admisión por el Supremo del mencionado recurso".

"LaLiga respeta las resoluciones judiciales y seguirá defendiendo, por las vías legales correspondientes, la actuación de sus órganos de gobierno y los acuerdos respaldados por la mayoría de sus clubes. El Proyecto LaLiga Impulso continúa plenamente vigente y desarrollándose con normalidad, contribuyendo a la modernización y el crecimiento del fútbol profesional español", concluyó.

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El acuerdo entre LaLiga y CVC, rechazado por Real Madrid, Barcelona y Athletic Club, estableció una inyección de unos 2.000 millones de euros para los clubes a cambio del valor del nueve por ciento de los derechos audiovisuales generados por la competición durante 50 años, que pasaron a ser gestionados por una nueva sociedad creada por la patronal y el fondo de inversión.

El dinero recibido por los clubes procedente del llamado proyecto LaLiga Impulso tiene como fin sanear sus finanzas, reformar los estadios y sus infraestructuras, poner en marcha planes de innovación o expandirse internacionalmente, y un 15 por ciento puede destinarse a la inscripción de jugadores.

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El pasado mes de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, que declaró nula la Asamblea celebrada por la Liga el 12 de agosto de 2021 donde se aprobó el acuerdo por cambios sustanciales en el orden del día previamente aprobado. Entonces, LaLiga anunció que recurriría esa decisión ante el Tribunal Supremo. EFE