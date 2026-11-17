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Madrid, 17 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a un juzgado reabrir la investigación que había archivado contra el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, por delitos de prevaricación, coacciones y acoso contra el portavoz de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior de Vox y exmiembro del cuerpo, Samuel Vázquez.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, lo audiencia madrileña admite el recurso presentado por Vázquez contra el archivo del procedimiento dictado el pasado 21 de enero por el Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid, por lo que deja sin efecto el sobreseimiento de la causa y transforma las diligencias en procedimiento abreviado.

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Esto significa que los magistrados permiten abrir una nueva fase para que las partes acusadoras puedan, si procede, solicitar la apertura de juicio oral y formular escrito de acusación, ya que entienden que el resultado de la instrucción "sí permite conformar unos hechos que indiciariamente" pueden ser constitutivos de delito.

"Ni prejuzga la culpabilidad de los investigados, ni de ninguna forma excluye su inocencia. Solo posibilita el juicio de acusación que se abre con la fase intermedia, y hasta la apertura del juicio oral si hubiera parte acusadora", explica el auto que será recurrido por el máximo responsable de la Policía, según indican a EFE desde su entorno.

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El procedimiento se inició con una querella de Samuel Vázquez en la que denunciaba una situación de hostigamiento continuado y coactivo mientras ejercía actividad pública y mediática como presidente de una asociación de policías, periodo en el que se le abrieron hasta seis expedientes disciplinarios de oficio.

Precisamente la audiencia entiende que esta apertura de expedientes en un periodo concentrado, la denegación de la excedencia y las resoluciones judiciales previas "sí pueden incidir en la valoración de los respectivos elementos subjetivos de los tipos penales del acoso, de las coacciones o de la prevaricación que se denuncian".

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Y señala que las dudas sobre si existió dolo o intencionalidad de acoso, coacción o prevaricación no pueden cerrarse anticipadamente en fase de instrucción, ya que requieren "de la plenitud probatoria y contradicción propias del juicio oral". EFE