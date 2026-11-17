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Sevilla, 13 nov (EFE).- El lateral diestro del Sevilla José Ángel Carmona sufre una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, de la que será intervenido y que le mantendrá varios meses de baja, informó este martes el club hispalense.

El canterano sevillista se produjo esta lesión en "una acción fortuita" durante el entrenamiento que el técnico Luis García Plaza dirigió este martes, preparatorio del derbi del sábado contra el Betis en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE

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