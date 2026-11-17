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Málaga, 17 nov (EFE).- El alero del Unicaja Jonathan Barreiro afirmó este martes, sobre el partido del miércoles en el Palacio Martín Carpena, ante el BK KVIS Pardubice checo, de la primera fase de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), que en este torneo todos los encuentros son "complicados" y que deben "aprovechar" la condición de local "para ser primeros de grupo".

"Allí en su pista ganamos, pero será un partido complicado. Tiene que depender de nosotros, porque aquí en casa jugamos con una energía extra y eso se tiene que ver reflejado en el partido", dijo el gallego en declaraciones facilitadas por el club.

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Barreiro relató que en el Unicaja están "mejorando todas las facetas del juego para ser el mejor equipo posible" y que por ello están "centrados" en esa misión sin mirar mucho a los rivales.

El alero, uno de los más destacados en la victoria de la pasada jornada de la Liga Endesa ante el Fiatc Girona (82-70), dijo que "era un partido importante" en el que debía "conseguir una victoria después de Zaragoza -derrota (96-91)-".

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"Queremos seguir en esta senda de la victoria, tanto en el partido de mañana como luego en Burgos para terminar. El equipo está mejorando semana tras semana hasta llegar a nuestro objetivo", insistió. EFE

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