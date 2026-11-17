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Logroño, 17 nov (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y cabeza de lista al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, ha recalcado este martes que "los mayores no se tocan, no se utilizan y son una cuestión de Estado porque las pensiones van a ser una cuestión de Estado".

En una rueda informativa, Gamarra ha presentado las propuestas populares en materia de pensiones y ha abogado por "recuperar" el Pacto de Toledo, frente a la "utilización de los mayores en la confrontación política" por parte del PSOE durante esta legislatura.

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Ha traslado a los pensionistas un mensaje sobre el mantenimiento de su pensión, "más allá del miedo y la mentira del PSOE en esta campaña electoral" de los comicios generales del próximo día 29.

Gamarra ha afirmado que si el PP gobierna tras estas elecciones, garantizará la sostenibilidad del sistema para que haya pensiones, no solo en el presente y en el futuro más próximo.

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Así, ha agregado, a partir de un sistema basado en el empleo, la natalidad y el crecimiento económico, se garantizarán también las pensiones del futuro, para los hijos y los nietos de los pensionistas actuales.

Ha asegurado que, después del 29N, se va a acabar la política de Pedro Sánchez de "tener a los pensionistas como rehenes en cada real decreto y de utilizarlos para que, a cambio de su revalorización, haya que haber entregado un palacete al PNV o dar privilegios a los independentistas", porque, para el PP, "los pensionistas son sagrados". EFE

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