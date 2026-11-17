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Madrid, 17 nov (EFE).- Ángel Gabilondo concluye este miércoles su mandato como Defensor del Pueblo, que será asumido en funciones por la hasta ahora adjunta primera de la institución, Teresa Jiménez-Becerril.

Gabilondo ha dirigido la institución durante los últimos cinco años, desde que tomara posesión el 18 de noviembre de 2021 tras obtener el apoyo del Parlamento que debe adoptarse por una mayoría de tres quintos.

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La hasta ahora adjunta primera de la institución será a partir de mañana la nueva Defensora del Pueblo en funciones, tal y como establece la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, recuerda la institución.

Jiménez-Becerril nació en Sevilla y es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido eurodiputada por el Partido Popular (2009-2019).

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En 2019, y hasta su nombramiento como adjunta primera del Defensor del Pueblo, fue diputada por Sevilla en el Congreso. Jiménez-Becerril preside la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril. EFE