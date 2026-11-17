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(Actualiza la NA2179 con más declaraciones de Feijóo)

Eibar (Gipuzkoa), 17 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes en Eibar (Gipuzkoa) que, con todo lo que le "diferencia" de Vox, siempre se sentirá "más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi".

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Feijóo ha hecho esta reflexión durante un mitin que ha ofrecido en la localidad armera para arropar al cabeza de lista de su partido al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, quien el pasado día 14 no pudo participar en un acto electoral en Hernani tras ser atacado con piedras por un grupo de radicales.

"Con todo lo que me diferencia de Vox siempre me sentiré más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi. Lo que yo nunca haré y lo demostraré las veces que quieran es blanquear a los violentos y conseguir sus votos y su apoyo para ser presidente del Gobierno", ha dicho.

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El líder del PP ha dejado claro que será un presidente del Gobierno que no se "juntará" jamás con quienes no defienden y no condenan la agresión que sufrió su candidato.

"Les llamaré violentos a los violentos y no gobernaré nunca con ellos ni con sus padres políticos", ha insistido Feijóo, mientras recibía increpaciones por parte de grupos de exaltados que le han abucheado y silbado durante buena parte del mitin, que ha tenido lugar en la céntrica plaza Unzaga.

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En medio de un importante dispositivo de seguridad desplegado por efectivos de la Ertzaintza y de la Policía Local, Feijóo ha pedido el voto para Jon Echeverría, del que ha dicho que debe ser diputado en el Congreso "no por las piedras que le ha lanzado, sino por las ideas que defiende". "No por quienes han querido cerrarle la boca, sino precisamente por demostrarles que no lo han conseguido", ha remarcado.

"No vamos a pedir permiso para defender nuestras ideas, que son las más votadas democráticamente en el conjunto de España. Yo no voy a elegir entre bombas y piedras. Creo que la violencia es violencia y punto", ha incidido el líder del PP.

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En este sentido, ha avanzado además su intención de "plantar cara a quienes la practican, a quienes la justifican y a quien pudiendo condenarla, no la condena. Hablaré claro. Estoy hablando de Pedro Sánchez", ha dicho.

"Un presidente digno de serlo ante la agresión a pedradas de un candidato democrático al Congreso de los Diputados, ha de descolgar el teléfono y trasladarle su solidaridad", ha concluido.

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Por su parte, Echeverría ha denunciado que las juventudes de EH Bildu en Eibar publicaron ayer en su cuenta oficial un cartel en el que se retrataba a Feijóo y a él mismo "asesinados, con las cabezas dadas la vuelta, en blanco y negro, y con los ojos ensangrentados".

"Esto es Bildu. Son los herederos de ETA, son los que llevan a tres etarras condenados en sus listas para las próximas elecciones generales, son los que siguen liderados por Arnaldo Otegi, un terrorista condenado por secuestrar a una personas", ha subrayado el candidato popular.

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Tras recalcar que "estos son los socios preferentes de Pedro Sánchez", Echeverría ha incidido en que las agresiones a miembros de su formación se producen por "ser del PP" y por "el modelo distinto de sociedad que ofrece".

"Frente a eso, les vamos a decir que vamos a seguir, que no les tenemos miedo a los encapuchados ni a los que nos aperedrean. Vamos a seguir recorriendo toda Gipuzkoa con más ganas si cabe", ha concluido.

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Al término del mitin se han vivido los momentos de mayor tensión, cuando los gritos, insultos y silbidos de los radicales que se han congregado en torno a la plaza se han incrementado, si bien el dispositivo policial ha impedido que se aproximaran a los candidatos populares que han abandonado el lugar sin mayores incidentes. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)