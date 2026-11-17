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Madrid, 17 nov (EFE).- Un juzgado de lo civil ha citado al PP a un acto de conciliación con la exmilitante socialista Leire Díez, previo a la demanda que esta interpuso contra la formación por usar su imagen en un vídeo generado con inteligencia artificial, donde le atribuyen contratar matones para "quitar de en medio a una jueza".

El PP está citado el próximo 17 de diciembre en el juzgado de lo civil número 8 de Madrid,, según una resolución que ha adelantado la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso EFE.

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En caso de no lograr una conciliación, la exmilitante socialista tiene previsto presentar querella contra el partido de Alberto Núñez Feijóo, según indican a EFE fuentes de su entorno.

Leire Díez interpuso una demanda después de que el PP publicase el pasado 21 de octubre un vídeo en X generado con inteligencia artificial, en el que incluía la imagen falseada de esta exmilitante socialista diciendo "Si contratar a unos matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, pues sí, soy zurda".

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En el mismo vídeo aparecían otras imágenes, también hechas artificialmente con IA, de Pedro Sánchez, Begoña Gómez o el exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

En la demanda presentada, a la que ha tenido acceso EFE, Díez acusa al PP de presuntos delitos de calumnias con publicidad, delito contra la integridad moral y suplantación de identidad digital.

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En él "haciendo uso de la imagen, datos personales y voz" de Díez, "se manipula su identidad digital para acusar a esta de una actuación criminal grave, el 'haber contratado a matones para quitar de en medio a una jueza' en clara alusión a la magistrada Biedma" y, asimismo, se la llama "lerda", señala el escrito.

Leire Díez, investigada en la Audiencia Nacional por presuntas maniobras para boicotear causas judiciales que afectaran al PSOE o a Pedro Sánchez, sostuvo también en su escrito que las afirmaciones recogidas en el vídeo "son absoluta y rotundamente falsas" y mantiene que el PP ha actuado "con pleno conocimiento de la falsedad de los datos difundidos y con un temerario desprecio hacia la verdad".

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Uno de los extremos que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz son supuestas maniobras contra la jueza Beatriz Biedma, quien instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

En ese sentido, Pedraz ha citado a declarar como testigo a Cintia Rocho, integrante presuntamente del clan de narcotráfico de los Rocho, quien sostuvo que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que había que eliminar a Biedma, algo que ha negado este exmagistrado, que también está investigado en la causa. EFE

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