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Madrid, 17 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una regulación más precisa de los tiempos de actividad del personal de control del tráfico ferroviario para reforzar la seguridad, ha informado en una nota el Ministerio de Transportes.

En concreto, se establecerán los tiempos máximos de actividad continuada y de actividad total en un periodo de 24 horas, las condiciones de las pausas y los procedimientos de toma y deje del servicio.

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También se determinará en qué circunstancias las pausas interrumpen el cómputo de la actividad y qué medidas deben adoptarse para garantizar la continuidad segura de la circulación durante esos periodos.

Estos cambios están recogidos en un Real Decreto que será tramitado de manera urgente sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias (RDSOIF).

La norma define parámetros como los tiempos máximos, las pausas o la regulación de la toma y deje del servicio y da continuidad a la revisión normativa impulsada por el Ministerio para reforzar la seguridad ferroviaria y mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector.

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La modificación responde a la necesidad de concretar en la propia regulación determinados aspectos que hasta ahora se desarrollaban a través de los sistemas de gestión de seguridad de los administradores de infraestructuras.

La reforma también tendrá en cuenta los distintos factores que pueden influir en la carga de trabajo del personal encargado del control del tráfico, como los trabajos programados, la gestión de contingencias y otras situaciones que puedan alterar las condiciones habituales de explotación de la red. EFE

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