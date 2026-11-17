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Madrid, 17 nov (EFE).- Unos 600 militares y guardias civiles retirados han participado este martes en el acto del Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que ha presidido Felipe VI en el Palacio Real, una jornada de reconocimiento a los que han prestado servicio al país y de homenaje a los fallecidos y a sus familias.

Es la segunda vez -la anterior fue en 2016 en Ferrol- que Felipe VI preside como rey este acto que se celebra anualmente en diferentes ciudades organizado por el Ministerio de Defensa y la Real Hermandad de Veteranos, aunque en 2001 también acudió como príncipe de Asturias y heredero de la Corona.

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La de este martes ha sido la vigésimo octava edición de este Día del Veterano cuya organización rota cada año entre la Guardia Civil, el Ejército de Tierra, la Armada, y el Ejército del Aire y del Espacio, y que este año le ha correspondido a este último. Aunque se celebra desde 1999, fue en 2003 cuando el Día del Veterano se convirtió en un acto institucional oficial de las Fuerzas Armadas españolas.

Junto al rey, han asistido al acto celebrado en la Plaza de la Armería del Palacio Real el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón; el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), Francisco Braco, y el presidente de la Real Hermandad de Veteranos, Santiago Bolívar Piñeiro.

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Tras pasar revista a la formación de veteranos, el rey ha condecorado con la Cruz del mérito de la Guardia Civil al teniente coronel de Infantería de Marina Manuel Rodríguez, mientras que el presidente de la hermandad ha entregado el premio 'Teniente Ballenilla' al soldado del Ejército del Aire Narciso Sereno por su actuación el 2004 en Irak.

López Calderón ha destacado en su discurso el "permanente" apoyo institucional y la cercanía personal del rey con las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y ha subrayado el gran prestigio nacional e internacional alcanzado por estas a lo largo de los años gracias al trabajo de los veteranos.

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También ha recordado cómo los militares veteranos mantienen su espíritu de servicio y su servicio para la seguridad de España, en defensa de las libertades y con el objeto de "custodiar la paz que sustenta la convivencia" de la sociedad.

Tras un homenaje a los fallecidos en acto de servicio que han llevado a cabo representantes de las 34 agrupaciones de veteranos que han asistido al acto, el rey ha presidido el desfile militar de los veteranos con el que ha finalizado este homenaje al que ha asistido más de 1.500 personas. EFE

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(foto) (vídeo)