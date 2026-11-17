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Barcelona, 17 nov (EFE).- La consellera de Territorio y portavoz del Govern catalán, Sílvia Paneque, ha reivindicado este martes el trabajo que ha hecho el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) para conservar las pinturas de Sijena.

"Si no fuera por la conservación que se ha hecho, en estos momentos quizá no quedaría nada", ha dicho Paneque en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu.

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Ha mostrado su acompañamiento y apoyo al MNAC el día en el que han comenzado los trabajos de desmontaje de los ocho plafones de las pinturas profanas del monasterio de Sijena, con una veintena de técnicos del centro, expertos en restauración designados por el Gobierno de Aragón y de la empresa SIT.

Paneque ha afirmado que las sentencias judiciales deben cumplirse aunque no gusten y, en este sentido, ha remarcado que el MNAC cuenta con informes que señalan que el traslado previsto puede hacer que estas pinturas sufran daños. EFE

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