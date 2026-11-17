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Pamplona, 17 nov (EFE).- Una de cal y otra de arena para Jagoba Arrasate en la preparación del partido del próximo domingo ante el Málaga. Ante Budimir se ha reincorporado a los entrenamientos de Osasuna después de regresar de la convocatoria con Croacia, mientras que las pruebas médicas han confirmado la lesión de Abel Bretones, que tuvo que retirarse de la sesión del lunes con molestias.

El croata apenas ha tenido protagonismo durante el parón internacional. Disputó únicamente 20 minutos frente a Inglaterra, en Wembley, y no participó en el encuentro ante la República Checa, por lo que llega fresco. Su regreso supone una buena noticia para el técnico, que recupera a una de sus principales referencias ofensivas de cara al compromiso liguero.

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En el apartado de bajas, Abel Bretones ha iniciado su proceso de recuperación tras confirmarse una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda.

También continúan trabajando al margen el francés Romain Del Castillo y Aitor Fernández, ambos pendientes de la evolución de sus respectivas lesiones. El primero es duda para el domingo, mientras que el guardameta es baja segura.

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Por su parte, Diego Rico se ha ejercitado de manera individual siguiendo un plan programado, aunque se espera que esté disponible para recibir a un Málaga ante el que no juegan en El Sadar desde el año 2018, con victoria navarra por 2-1. La única alta esta semana es la de Aimar, quien vuelve con fuerza a la dinámica grupal después de dos meses y medio lesionado.

Osasuna continúa así preparando una cita en la que buscará recuperar la senda de la victoria. El equipo volverá a ejercitarse este miércoles, a partir de las 10:30 horas, en Tajonar y a puerta abierta. El jueves tendrá jornada de descanso, antes de afrontar las últimas sesiones de preparación del viernes y el sábado. EFE

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