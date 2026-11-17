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Redacción deportes, 17 nov (EFE).- El español Alonso López (Kalex), noveno en la clasificación provisional del mundial de Moto2, se ha mostrado "muy confiado" para el final de la temporada 2026, con los grandes premios de Portugal y la Comunidad Valenciana.

"Estoy muy motivado para estas dos carreras", señaló en la nota de prensa de su equipo, en la que reconoció que "desafortunadamente" en las anteriores carreras no pudieron mostrar todo su potencial, así que incidió en que "es muy importante" para él "terminar la temporada con broche de oro y mantener un buen impulso para el próximo año".

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"Portimao siempre es un circuito particularmente exigente", puso de relieve el madrileño Alonso López, quien destacó que "sentirse cómodo con la moto es crucial".

Asimismo, recordó que después el mundial se dirige a Valencia, que es uno de sus "circuitos favoritos" y en el que lo dará "todo". EFE

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