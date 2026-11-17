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Turín (Italia), 17 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz entrenó este martes con la joven promesa brasileña Guto Miguel con motivo de las Finales ATP que se disputan en Turín (Italia), un día después de su gran estreno, en el que venció con facilidad al estadounidense Frances Tiafoe con un doble 6-2.

Ante una multitud que se congregó en la pista ubicada en la zona de aficionados, Alcaraz peloteó junto a Guto, de 17 años, ganador este año del Roland Garros Júnior y que ya mantuvo sesiones de entrenamiento el lunes tanto con el murciano como con el español Rafa Jódar.

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Con protección en su rodilla derecha, como exhibió durante el torneo, el español se prepara para su partido de este miércoles contra el ruso Daniil Medvedev, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la también conocida como Copa de Maestros.

Las Finales ATP es una de las pocas competiciones que faltan en su palmarés, después de que en sus anteriores participaciones se quedara a las puertas de conseguirlo.

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La final que perdió el año pasado contra el italiano Jannik Sinner, ausente este año por lesión, fue su mejor resultado en el torneo. EFE