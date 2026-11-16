Un estudio desvela que se ofrendaba vino y leche a los difuntos en Menorca hace 2.000 años

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Barcelona, 16 nov (EFE).- Un estudio ha identificado las costumbres de un ritual funerario en la isla de Menorca durante la segunda Edad del Hierro, hace más de 2.000 años, donde enterraban a los difuntos en cuevas excavadas en la roca y les ofrendaban leche y vino en vasijas cerámicas.

El estudio, liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF), ha sido publicado en el Journal of Archaeological Science.

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Según ha informado este lunes la UAB, la investigación ha analizado los residuos orgánicos de 34 recipientes de cerámica recuperados de una cueva del conjunto sepulcral de Calescoves (Alaior) para conocer cuál era el contenido de estas piezas de cerámica que los vivos ofrecían en el exterior de las cuevas.

Durante la segunda Edad del Hierro, también conocida como periodo postalayótico, Menorca y otras islas Baleares experimentaron una estrecha conexión con el resto del Mediterráneo.

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El estudio ha identificado productos lácteos en la mayoría de los vasos de fondo alto, mientras que otras piezas denominadas "de inspiración", provenientes de otras culturas mediterráneas, contenían trazas de vino.

Esta investigación aporta por primera vez en la isla indicios de vino, un producto de origen foráneo, en el ritual funerario menorquín.

"Estos resultados nos hablan de relaciones entretejidas entre las comunidades locales y gente de otros lugares. La población de la isla hizo suyas formas cerámicas foráneas, pero mantuvo el vino, la sustancia para la cual se habían pensado", ha afirmado la investigadora del BSC-CNS, Sònia Carbonell.

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Carbonell ha señalado que el vino habría llegado a la isla a través de redes comerciales por la demanda de determinados individuos o grupos dentro de las comunidades de la Edad del Hierro.

Por otra parte, los investigadores también consideran relevante la identificación de productos lácteos en la mayor parte de las piezas cerámicas, ya que explica la importancia de la leche en las dietas de las comunidades de la Edad del Hierro.

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El estudio también ha validado la hipótesis del uso de otra pequeña pieza de cerámica que podría ser un biberón, vista previamente en Ibiza con entierros infantiles.

Entre los productos identificados, además de los lácteos y el vino, también había grasas animales y varios aceites vegetales en una minoría de las piezas cerámicas.

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Estos vasos cerámicos de fondo alto se han documentado en diferentes contextos arqueológicos, tanto rituales como domésticos, pero es en los contextos funerarios donde aparecen en cantidades más elevadas. EFE