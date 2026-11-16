Tres españolas participarán en el primer Women’s BWB Next Up

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Redacción deportes, 16 nov (EFE).- Las españolas Isabel Hernández, Anna Smykovskaia y María Carbo participarán en el primer Women’s BWB Next Up; un evento que se celebrará en el OCBC Arena, en The Kallang, Singapur, del miércoles 18 al sábado 21 y que reunirá a 80 jóvenes promesas del baloncesto de categoría preuniversitaria procedentes de seis continentes, según han anunciado la Women’s National Basketball Association (WNBA), la National Basketball Association (NBA), la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y Sport Singapore (SportSG).

Las elegidas tomarán parte en competiciones 3 contra 3, en partidos 5 contra 5, en ejercicios de eficiencia del movimiento, en pruebas físicas, en estaciones de desarrollo de habilidades o en seminarios sobre habilidades para la vida supervisadas por jugadoras, entrenadores y miembros del personal técnico actuales y antiguos de la WNBA, la NBA y la FIBA.

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Entre estas últimas se encontrarán Ariel Atkins, campeona de la WNBA en 2019 y de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2022; Jordin Canada, dos veces campeona de la WNBA y ganadora de la Commissioner’s Cup de la WNBA en 2021; Kaitlyn Chen, campeona de la WNBA en 2026; Chelsea Gray, cuatro veces campeona de la WNBA y dos veces campeona de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA; Yuko Oga, exjugadora de la WNBA y miembro del Salón de la Fama de la FIBA; y Kristi Toliver, dos veces campeona de la WNBA y actual entrenadora asistente principal de las Phoenix Mercury.

Coincidiendo con el veinticinco aniversario de Basketball Without Borders, el programa global de desarrollo del baloncesto y acercamiento a las comunidades de la NBA y la FIBA, ambas organizaciones anunciaron la creación de dos eventos anuales dirigidos a los 80 mejores talentos masculinos, celebrado en agosto en Turquía, y las 80 mejores promesas femeninas de fuera de Estados Unidos bajo el nombre de BWB Next Up.

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Habrá premios a la MVP, al espíritu deportivo, a la campeona del concurso de triples, a la MVP defensiva y a la MVP de los playoffs y de entre las participantes se seleccionará a las que tengan mejor rendimiento para participar en los eventos BWB All-Star que se celebrarán con motivo del AT&T WNBA All-Star.

Desde el 2001, BWB ha contado con más de 5.200 jugadoras procedentes de 150 países y veintitrés han dado el salto a la WNBA, entre las que se encuentran la brasileña Kamilla Cardoso; las francesas Dominique Malonga e Iliana Rupert; las australianas Ezi Magbebor y Jade Melbourne; o la finlandesa Awak Kuier. EFE

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