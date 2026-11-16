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Siete victorias seguidas del Granada en partido oficial por primera vez en la historia

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Granada, 16 nov (EFE).- El triunfo logrado por el Granada este domingo ante Las Palmas (1-0) le ha permitido alcanzar los siete partidos oficiales ganados de forma consecutiva, seis de la Liga Hypermotion y uno de la Copa del Rey, algo nunca conseguido hasta ahora en la historia del club.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ prolongó su idilio triunfal ante Las Palmas gracias a un solitario gol de Jorge Pascual, jugador clave en el buen momento de los suyos con cinco dianas en los siete partidos más recientes.

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Antes de imponerse a los canarios el Granada ya venció en el campeonato domestico a la Real Sociedad B (2-3), el Burgos (0-1), el Cádiz (2-0), el Valladolid (2-1) y el Eldense (0-2), mientras que en la Copa del Rey los andaluces superaron al Cieza (0-3).

Es la primera vez en sus más de 95 años de historia que el Granada consigue ganar siete partidos oficiales de forma consecutiva, racha inédita hasta ahora que le ha permitido auparse hasta la tercera posición de la clasificación tras un inicio de campeonato dubitativo.

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El Granada ya venció seis encuentros consecutivos en la categoría de plata, como ahora, en dos ocasiones anteriores, en concreto en las campañas 1956/57 y 1965/66, y ambas acabaron con el ascenso de los rojiblancos a Primera.

Los de Pacheta, que aún tienen pendientes el partido de la pasada jornada ante el Tenerife, aplazado por el fallecimiento de Jesús de Miguel, buscarán prolongar su racha la próxima jornada en el feudo del Sabadell. EFE

jag/cb/og

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