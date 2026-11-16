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Sánchez y Lula defienden las instituciones democráticas ante la "amenaza ultraderechista"

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Madrid, 16 nov (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han coincidido este lunes en resaltar la importancia de la defensa de las instituciones democráticas y la cohesión social frente a lo que consideran que es la "amenaza ultraderechista".

Sánchez ha recibido a Lula en el Palacio de la Moncloa, quien ha viajado a España para apoyar al líder el PSOE ante las elecciones del 29 de noviembre.

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Lula ha llegado a España procedente de Filipinas, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Estaba previsto inicialmente que el presidente brasileño participase en un acto de apoyo a Sánchez organizado por el PSOE en el auditorio de UGT en el marco de la campaña electoral para el 29N.

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Un acto que se suspendió debido a una afonía del presidente brasileño, aunque finalmente los dos han protagonizado una conversación fuera de Moncloa y en un diálogo organizado también por los socialistas.

Sánchez ha recibido a Lula en la escalinata de acceso al edificio principal del Complejo de la Moncloa y se han fundido en un abrazo y han posado para los informadores gráficos mientras conversaban de forma distendida.

Posteriormente, han accedido al interior y han posado de nuevo para los fotógrafos estrechando fuertemente sus manos antes del inicio de la reunión.

En ella han tenido oportunidad de analizar la situación internacional actual, el resultado de las elecciones en Brasil y el momento que vive España ante los próximos comicios.

Fuentes de Moncloa han informado de que Sánchez y el presidente brasileño han coincidido en resaltar la relevancia de defender las instituciones democráticas y la cohesión social frente a lo que denominan la "amenaza ultraderechista".

Además, han hablado sobre el futuro de las Naciones Unidas, la agenda bilateral y su apuesta común por seguir reforzando los vínculos económicos y sociales entre los dos países.

Por su parte, el PSOE ha informado de que en la conversación posterior fuera del complejo presidencial han analizado la situación de la izquierda occidental y el modelo progresista que defienden, fundamentado en la mejora de las condiciones laborales y una fiscalidad justa como mecanismo para generar prosperidad.

Han vuelto a hablar de la reforma de las Naciones Unidas para coincidir en el liderazgo que necesita la organización y el futuro del orden multilateral.

Se trata de la primera visita del presidente brasileño a España desde que ganó las elecciones el pasado 25 de octubre.

Sánchez está aludiendo en la mayoría de sus mítines a la victoria de Lula en Brasil en las elecciones presidenciales, cuando las encuestas daban como favorito a Flavio Bolsonaro, subrayando que si él pudo remontar, también es posible que el PSOE venza en los comicios. EFE

(Foto)(Vídeo)

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