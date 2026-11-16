Sánchez recibe a Lula en Moncloa en su viaje a España para apoyarle ante el 29N

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Madrid, 16 nov (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes en el Palacio de la Moncloa al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha viajado a España para apoyar al líder el PSOE ante las elecciones del 29 de noviembre.

Lula ha llegado a España procedente de Filipinas, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y estaba previsto inicialmente que, además de la reunión en Moncloa, participase en un acto de apoyo a Sánchez organizado por el PSOE en el marco de la campaña electoral para el 29N.

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Sin embargo, este acto se ha suspendido debido a una afonía del presidente brasileño.

Sánchez ha recibido a Lula en la escalinata de acceso al edificio principal del Complejo de la Moncloa y ambos se han fundido en un abrazo y han posado para los informadores gráficos mientras conversaban de forma distendida.

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Posteriormente, han accedido al interior y han posado de nuevo para los fotógrafos estrechando fuertemente sus manos antes del inicio de la reunión.

Se trata de la primera visita del presidente brasileño a España desde que ganó las elecciones el pasado 25 de octubre, y en el encuentro estaba previsto, según el Gobierno, que abordasen las relaciones bilaterales y la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, entre otros asuntos.

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Pero más allá de esa reunión institucional, el viaje de Lula tiene el objetivo de respaldar a Sánchez ante las elecciones del 29 de noviembre.

Sánchez está aludiendo en la mayoría de sus mítines a la victoria de Lula en Brasil en las elecciones presidenciales del pasado 25 de octubre, cuando las encuestas daban como favorito a Flavio Bolsonaro, subrayando que si él pudo remontar, también es posible que el PSOE venza en los comicios. EFE

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(Foto)(Vídeo)