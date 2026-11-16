Ramón Barea, premio Mikeldi de Honor: He aprendido a convivir con el éxito y el fracaso

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Bilbao, 16 nov (EFE).- El actor, director y autor bilbaíno Ramón Barea, Mikeldi de Honor de la 68ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao Zinebi, ha desarrollado una larga carrera en la que ha ejercido su oficio con "pasión", pero también "con cierto desapego": "He aprendido a convivir con el éxito y el fracaso", ha confesado.

Ramón Barea (Bilbao, 1949), con más de un centenar de películas y una vida dedicada a la escena, recogerá el próximo viernes en la gala de apertura de Zinebi el galardón del festival que organiza el Ayuntamiento de la capital vizcaína.

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"Es un actor muy grande y muy querido", ha destacado este lunes el director del certamen, Joseba Lopezortega, en una conferencia de prensa previa, en la que el concejal bilbaíno de Cultura, Gonzalo Olabarria, ha agradecido al creador su contribución a la vida cultural de Bilbao.

"Sigo vivo"

Barea, Premio Nacional de Teatro de 2013, ha señalado que tras una vida en el oficio, sigue "vivo" con distintos proyectos.

"Lo que me ha mantenido vivo -ha reflexionado-, lo que me ha sostenido toda mi carrera, es que no me he considerado un hombre de cine solo, de teatro solo o de televisión solo", sino que "he podido pasar por todos los sitios con suficiente desapego para no querer hacer carrera". Según ha dicho, "me he pegado más a la vida".

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El actor ha puesto de manifiesto que el hecho de no haber tenido un representante a lo largo de su carrera le ha llevado, por ejemplo, a hacer papeles de protagonista "y en la siguiente peli a hacer una cosa de dos sesiones o de una, cosa que un representante de estos que van con 'el caballo ganador' no me hubiera dejado hacer".

"He dejado series 'gordas' -ha contado- porque tenía un estreno de teatro para asombro de mis compañeros", que le animaban: "Vete, vete, hazlo, ¿cómo? ¿que te han llamado de 'la casa de papel', que te han llamado de no sé qué...?" ha dicho que le decían. "Pero es que estrenamos dentro de quince días y yo no me puedo marchar", ha dicho que contestaba.

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"Pasión", con "cierto desapego"

Su relación con el oficio, según ha señalado, ha sido con "pasión", pero con "un cierto desapego". Según ha dicho, ha aprendido a decir 'se gana y se pierde sobre la marcha, una cosa es estupenda y otra falla'. Convivir con el éxito y con el fracaso. Eso lo he aprendido", ha sostenido.

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A lo largo de una carrera sin representante "le han timado" en algún momento, ha reconocido, pero ha puntualizado: "Nunca he hecho nada de lo que esté arrepentido".

Barea ha agradecido "de todo corazón" la distinción del certamen bilbaíno: "Se dice que nadie es profeta en su tierra, pero en mi caso en estos últimos dulces años no está siendo verdad. He conseguido muestras de cariño de distinto tipo", ha valorado.

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"A mi nieto seguro que le va a gustar mucho este premio que me ha tocado", ha señalado. EFE

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